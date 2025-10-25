أول عملية تراكي لسفينة غاز مسال على وحدة تغويز عائمة (صور)

شهد الميناء تنفيذ أول عملية تراكي من نوعها بين سفينة غاز طبيعي مسال ووحدة تغويز عائمة، في إنجاز يعكس جاهزية الميناء الفنية والتشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية.

تفاصيل العملية

استقبل ميناء دمياط سفينة الغاز الطبيعي المسال (HELLAS DIANA) التي تحمل علم مالطا، حيث تم تراكيها بنجاح إلى جوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER)، في عملية دقيقة تمت بإشراف فرق الخدمات البحرية وإدارة الحركة بالميناء.

تبلغ أطوال السفينة 299 مترًا، وعرضها 46 مترًا، وغاطسها 11.3 مترًا، وتصل حمولتها إلى نحو 70,708 طن، بما يعادل 164,816 مترًا مكعبًا من الغاز المسال. وتمت عملية الربط بين السفينة ووحدة التغويز لبدء نقل وتفريغ الشحنة بغرض إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية (التغويز)، تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

قدرات تشغيلية وبنية تحتية متطورة

تعكس هذه العملية ما يتمتع به ميناء دمياط من قدرات تشغيلية متقدمة وبنية تحتية متطورة في مجال الغاز والبتروكيماويات، بما يجعله منصة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية والإقليمية.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل الموقع الاستراتيجي المتميز للميناء على البحر المتوسط، وتجهيزاته الفنية الحديثة التي تتيح استقبال السفن العملاقة ومناولة شحناتها بكفاءة وأمان.

ميناء دمياط يشهد تنفيذ أول عملية تراكي من نوعها بين سفينة غاز طبيعي مسال ووحدة تغويز عائمة

من جانبه، صرّح اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بأن نجاح عملية تراكي السفينة (HELLAS DIANA) على وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات الميناء.

وأكد أن هذا الحدث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها ميناء دمياط، ويبرز الكفاءة والمهنية العالية لرجال الخدمات البحرية وإدارة الحركة والمرشدين وقباطين القاطرات وأطقم الإرشاد والرباط الذين نفذوا العملية بأعلى درجات الاحتراف والدقة، مشددًا على أن السلامة التشغيلية تأتي في مقدمة أولويات الهيئة في جميع أنشطتها.

دور محوري في منظومة الطاقة الوطنية

وأضاف رئيس الهيئة أن ميناء دمياط يواصل دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يمتلكه من بنية تحتية وخدمات لوجستية متكاملة، تسهم في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.

خطوة استراتيجية جديدة

ويُعد هذا الحدث خطوة استراتيجية جديدة تؤكد مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ الذكية والمتكاملة في شرق البحر المتوسط، ومركزًا رئيسيًا لتداول الغاز، وداعمًا رئيسيًا لخطط الدولة في تعزيز الأمن القومي للطاقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.