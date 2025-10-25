السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول عملية تراكي لسفينة غاز مسال على وحدة تغويز عائمة (صور)

ميناء دمياط.. فيتو
ميناء دمياط.. فيتو

 شهد الميناء تنفيذ أول عملية تراكي من نوعها بين سفينة غاز طبيعي مسال ووحدة تغويز عائمة، في إنجاز يعكس جاهزية الميناء الفنية والتشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية.

 

تفاصيل العملية

استقبل ميناء دمياط سفينة الغاز الطبيعي المسال (HELLAS DIANA) التي تحمل علم مالطا، حيث تم تراكيها بنجاح إلى جوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER)، في عملية دقيقة تمت بإشراف فرق الخدمات البحرية وإدارة الحركة بالميناء.

تبلغ أطوال السفينة 299 مترًا، وعرضها 46 مترًا، وغاطسها 11.3 مترًا، وتصل حمولتها إلى نحو 70,708 طن، بما يعادل 164,816 مترًا مكعبًا من الغاز المسال. وتمت عملية الربط بين السفينة ووحدة التغويز لبدء نقل وتفريغ الشحنة بغرض إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية (التغويز)، تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

 

قدرات تشغيلية وبنية تحتية متطورة

تعكس هذه العملية ما يتمتع به ميناء دمياط من قدرات تشغيلية متقدمة وبنية تحتية متطورة في مجال الغاز والبتروكيماويات، بما يجعله منصة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية والإقليمية.
ويأتي هذا الإنجاز في ظل الموقع الاستراتيجي المتميز للميناء على البحر المتوسط، وتجهيزاته الفنية الحديثة التي تتيح استقبال السفن العملاقة ومناولة شحناتها بكفاءة وأمان.

ميناء دمياط يشهد تنفيذ أول عملية تراكي من نوعها بين سفينة غاز طبيعي مسال ووحدة تغويز عائمة
ميناء دمياط يشهد تنفيذ أول عملية تراكي من نوعها بين سفينة غاز طبيعي مسال ووحدة تغويز عائمة

 

من جانبه، صرّح اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بأن نجاح عملية تراكي السفينة (HELLAS DIANA) على وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات الميناء.

وأكد أن هذا الحدث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها ميناء دمياط، ويبرز الكفاءة والمهنية العالية لرجال الخدمات البحرية وإدارة الحركة والمرشدين وقباطين القاطرات وأطقم الإرشاد والرباط الذين نفذوا العملية بأعلى درجات الاحتراف والدقة، مشددًا على أن السلامة التشغيلية تأتي في مقدمة أولويات الهيئة في جميع أنشطتها.

 

دور محوري في منظومة الطاقة الوطنية

وأضاف رئيس الهيئة أن ميناء دمياط يواصل دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يمتلكه من بنية تحتية وخدمات لوجستية متكاملة، تسهم في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.

 

خطوة استراتيجية جديدة

ويُعد هذا الحدث خطوة استراتيجية جديدة تؤكد مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ الذكية والمتكاملة في شرق البحر المتوسط، ومركزًا رئيسيًا لتداول الغاز، وداعمًا رئيسيًا لخطط الدولة في تعزيز الأمن القومي للطاقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البتروكيماويات البحر المتوسط الشبكة القومية للغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال شرق البحر المتوسط غاز طبيعي مسال قطاع الطاقة سفينة غاز مسال دمياط الشركة المتحدة لمشتقات الغاز

مواد متعلقة

ميناء دمياط يواصل نشاطه البحري والتجاري ويُصدّر منتجات مصرية إلى أوروبا

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار وارتفاع الذهب والفراخ البيضاء.. عطل فني يضرب "إنستاباي".. البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وماذا يحدث في اجتماع البنك المركزي غدا؟

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة "MSC AMELIA" (صور)

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسيل يخطف فوزا مثيرا من فولهام بنتيجة 2-1

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية