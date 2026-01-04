سقطت عليه ألواح أبلكاش، مصرع عامل داخل ميناء دمياط

18 حجم الخط

شهد ميناء دمياط، مصرع شاب من قرية الشعراء، وذلك داخل نطاق رصيف الصوامع، عقب سقوط عدد من ألواح الأبلكاش عليه أثناء تواجده بالمكان.

بلاغ عاجل وانتقال الإسعاف

وكانت هيئة الإسعاف تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث داخل الميناء، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إلا أنه تبين عند الوصول أن المصاب قد فارق الحياة متأثرا بإصابته، قبل إمكانية إسعافه.

المتوفى ياسر عزت عبد الغني أحمد

بيانات المتوفى ونقل الجثمان

وبحسب البيانات الأولية، فإن المتوفى يدعى ياسر عزت عبد الغني أحمد، ويبلغ من العمر 45 عامًا، ومقيم بقرية الشعراء بمحافظة دمياط، وقد جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسبابه، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية داخل موقع العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

