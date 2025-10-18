السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة بسبب زيادة التوترات التجارية مع أمريكا

المعادن النادرة
المعادن النادرة

 شهدت صادرات الصين من منتجات المعادن النادرة، انخفاضا في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في أعقاب تشديد بكين للضوابط على هذه المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية.

ويتوقع أن يؤثر هذا التراجع سلبا على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من حدة التوترات القائمة بين واشنطن وبكين، بحسب وكالة بلومبرج.

أظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية، الصادرة اليوم السبت، أن الشحنات المستخدمة في الصناعات الحيوية كإنتاج السيارات الكهربائية والأسلحة والتصنيع المتقدم، بلغت 6538 طنا في سبتمبر، مقارنة بـ 7338 طنًا في أغسطس.

 

ويمثل هذا التراجع انتكاسة لمسار النمو المطرد الذي شهدته الأشهر السابقة، والذي كان قد دفع الشحنات في أغسطس إلى تسجيل أعلى مستوى لها منذ عام 2012 على الأقل.

جاء هذا التطور بعد أن كشفت بكين هذا الشهر عن مجموعة قيود شاملة على المعادن النادرة، شملت توسيع نطاق ضوابط التصدير لتشمل المنتجات التي تتداول خارج الصين وتحتوي على كميات ضئيلة من المواد ذات المنشأ الصيني. 

وأدانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة، معتبرة إياها تهديدًا لأمن الإمدادات العالمية. في المقابل، أوضح مسؤولون صينيون أن هذه الإجراءات تأتي ردا على تصعيد الولايات المتحدة لقيودها التجارية ضد بكين.

 

ردود الفعل الدولية وتوقعات اللقاء المرتقب

تأتي هذه القيود الجديدة بعد أن كانت الصين، أكبر منتج عالمي للمعادن النادرة، قد فرضت قيودًا جزئية على بعض شحناتها في أبريل، مما أدى إلى تراجع مؤقت في الصادرات قبل أن تعود للتعافي بفضل هدنة استمرت عدة أشهر.

واليوم، يثير النهج الصيني المتشدد موجة من ردود الفعل الدولية؛ حيث ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع إلى احتمال تنسيق رد جماعي على هذه الإجراءات.

التجارة العالمية تحذر: انفصال الصين وأمريكا يهدد بخسائر 7% من الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسهم المعادن النادرة مع تجدد التوترات بين أمريكا والصين

تترقب الأسواق حاليا اللقاء المقرر بين الرئيسين شي جين بينج، ودونالد ترامب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، والذي ينظر إليه كفرصة محتملة للطرفين لإيجاد مخرج من التوترات الأخيرة وربما تمديد الهدنة الجمركية القائمة بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين صادرات الصين المعادن النادرة السيارات الكهربائية المنتجات المتداولة خارج الصين ترامب أكبر منتج عالمي للمعادن النادرة وزير الخزانة الامريكي التوترات التجارية

مواد متعلقة

التجارة العالمية تحذر: انفصال الصين وأمريكا يهدد بخسائر 7% من الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسهم المعادن النادرة مع تجدد التوترات بين أمريكا والصين

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية