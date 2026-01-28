احذري، عرض بسيط إذا تم إهماله يعرض طفلك للخطر

18 حجم الخط

فى ظل انخفاض حرارة الطقس والتقلبات الجوية تضعف مناعة الصغار وتنتشر الفيروسات وتتكرر الأمراض المعدية على الصغار.

وتحرص الأمهات على التعامل السريع مع أى عرض يظهر على الطفل لسرعة العلاج وتجنب حدوث أى مضاعفات، خاصة أن هناك أعراضا إذا تم إهمالها يمكن أن تتحول إلى مخاطر عديدة.

عرض بسيط إهماله يعرض طفلك للخطر

عرض بسيط إهماله يعرض طفلك للخطر

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يمكن ظهور عرض بسيط على الطفل، وكثير من الأمهات تلاحظه ولكنهن يظنوا أنه أمر عادى وغير مقلق خاصة أن الطفل يلعب ويضحك، ولكن المشكلة أن بعض الأعراض عند الأطفال إذا تركت بدون متابع جيدة من قبل طبيب تتطور بهدوء وسريعا دون التنبه لها، سواء كانت سخونية، أو كحة، أو إسهال، أو قئ، أو حتى فقدان شهية وخمول.

وأضاف عبد الحميد، أن كل هذه الأعراض علامات جسم الطفل يحاول أن يوضحها للتنبيه بوجود مشكلة تحتاج تدخل طبى، والإهمال أو الاعتماد على وصفات أو أدوية بدون تشخيص، يمكن أن يجعل الحالة تدخل في مضاعفات، مثل جفاف، أو عدوى أشد، أو ضعف مناعة، أو احتياج علاج أقوى فيما بعد، لذا أي عرض يتكرر، أو تطول، أو يختلف عن الطبيعي للطفل، يجب استشارة طبيب الأطفال سريعا ومبكرا، لأن التدخل في البداية يجنب الطفل من حدوث أي مضاعفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.