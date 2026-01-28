دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه الرسمية، التي سيبدأ بها مواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الليلة، ضمن الجولة الختامية بمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام أمم آينتراخت فرانكفورت

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام آنتراخت فرانكفورت بتشكيل مكون من:

فيكاريو - سبينس - روميرو - دانشو - أودوجيو - جري بالينيا - أودويرت - سار - سيمونز - كولو مواني

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

فيما يدخل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مباراته أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: أميندا - كوخ - ثيات

الوسط: بوتا هيولوند - لارسون - براون

الهجوم: سخيري - كناوف - جوتزه

آينتراخت فرانكفورت، فيتو

موعد مباراة إنتراخت فرانكفورت أمام توتنهام هوتسبير

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم، بنادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر يناير الجاري، والتي ستكون في ختام مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي.

وتحدد موعد مباراة توتنهام وفرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025/2026، لتبدأ أحداثها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

قبل مواجهة آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام، يحتل السبيرز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما بات آنتراخت فرانكفورت الألماني قريبًا من توديع البطولة، لتواجده في المركز الـ 33 بأربع نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.