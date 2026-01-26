كيف تحمي طفلك من خطر الألعاب الإلكترونية؟

18 حجم الخط

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية تحت شعار "خليك واعي: إدمان ألعاب الفيديو"، بهدف لفت الانتباه إلى التأثيرات النفسية لإفراط الأطفال في استخدام الألعاب الإلكترونية وتقديم الدعم لأولياء الأمور.



تركز الحملة على أن إدمان ألعاب الفيديو يكون عرضا لسلوكيات أخرى وليس مرضا قائمًا بذاته، مشيرة إلى أن بعض الأطفال يلجأون للألعاب كآلية دفاعية نتيجة مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والرهاب الاجتماعي.



توجيهات لأولياء الأمور

تشدد الحملة على أهمية تشخيص السبب وراء سلوك الإدمان لمعالجة المشكلة بطريقة فعّالة، مؤكدةً على دور الأسرة في متابعة أطفالهم وتقديم الدعم النفسي اللازم.

قنوات الدعم.



وفرت وزارة الصحة أرقامًا للاستشارة والمساعدة من خلال أطباء الصحة النفسية ويمكن التواصل معهم عبر الخط الساخن 105 – 15335 وخط نجدة الطفل 16000



تأتى الحملة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وتقديم حلول عملية للحفاظ على صحتهم النفسية.



حذرت وزارة الصحة من أضرار الألعاب الإلكترونية وتشمل:



1. الصحة النفسية



الإدمان السلوكي: يمكن أن يشعر اللاعب بالحاجة المستمرة للعب، ويحدث انسحاب نفسي عند التوقف عن اللعب.



القلق والاكتئاب: بعض الدراسات تربط بين الإفراط في الألعاب ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب، خاصة بين المراهقين.



العزلة الاجتماعية: الانغماس في الألعاب يقلل التواصل الواقعي مع الأسرة والأصدقاء، ما يزيد الشعور بالوحدة.



2. الصحة البدنية



إجهاد العين: التعرض الطويل للشاشات يؤدي إلى إجهاد العين وجفافها، وأحيانًا ضعف النظر.



مشاكل في النوم: اللعب قبل النوم يؤخر النوم الطبيعي ويقلل جودة الراحة.



مشاكل في الحركة والوزن: قلة النشاط البدني قد تؤدي لزيادة الوزن وآلام في الرقبة والظهر والمعصمين.



3. الأداء الدراسي والعمل



تراجع التركيز والانتباه: الألعاب المليئة بالحركة والمكافآت السريعة قد تقلل القدرة على التركيز لفترات طويلة.



ضعف التحصيل الدراسي: الإفراط في اللعب يقلل الوقت المخصص للدراسة والتحصيل العلمي.



4. آثار سلوكية واجتماعية



العنف العدواني: بعض الألعاب العنيفة قد تزيد من ميول العدوانية، خاصة عند الأطفال والمراهقين.



المخاطر المالية: الألعاب التي تحتوي على مشتريات داخلية قد تؤدي إلى صرف مبالغ كبيرة، أحيانًا بدون رقابة.



انخفاض مهارات التواصل الواقعي: الانخراط في العوالم الافتراضية يقلل التفاعل الاجتماعي المباشر.



5. مشاكل التعلق بالتكنولوجيا



الاعتماد المفرط على الأجهزة: صعوبة في الانفصال عن الهاتف أو الكمبيوتر.



الاختراقات والخصوصية: بعض الألعاب تجمع بيانات المستخدم، ما قد يؤدي لمخاطر على الخصوصية.

