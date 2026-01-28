مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن أربيلوا مدرب ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دا لوز".

تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، دين هويسن، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الملعب: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا

تنطلق مباراة ريال مدريد وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.



ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة في المركز الثالث، في حين أن بنفيكا لديه 6 نقاط في المركز التاسع والعشرين في جدول مرحلة الدوري.

ولم يحسم ريال مدريد تأهله إلى دور الـ16 حتى الآن، حيث يحتاج إلى الفوز من أجل ضمان التأهل المباشر لدور الـ 16 دون النظر إلى نتائج الآخرين، أو التعادل مع انتظار بقية المباريات.

ديفيد ماسا حكما لمباراة بنفيكا ضد ريال مدريد

وسيدير الحكم الإيطالي ديفيد ماسا مباراة بنفيكا والريال، ويعاونه الحكمان المساعدان فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو، ولوكا باريتو حكمًا رابعًا.

فيما يقود ماركو دي بيلو مهمة تقنية الفيديو ويساعده الحكم جيانلوكا أوريليانو.

وستكون هذه المرة الثانية التي يدير فيها الحكم الإيطالي مباراة لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة لايبزيج في إياب دور الـ16 لموسم 2023/24 والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

في المقابل، أدار ماسا مواجهتين لفريق بنفيكا بدوري أبطال أوروبا، فاز الفريق البرتغالي في الأولى أمام كلوب بروج في موسم 2022–2023، وخسر الثانية أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في النسخة الماضية.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

