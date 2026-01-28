الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

18 حجم الخط

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 28 يناير 2026، تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في أولى اجتماعات الاحتياطي خلال 2026.



قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قرر في اجتماع ديسمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في خطوة عكست بداية تحول حذر في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد، بهدف دعم النمو الاقتصادي ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.

توقعات أسعار الفائدة في 2026

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، في حال واصلت معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي، واقتربت من المستهدف الرسمي للبنك المركزي الأمريكي عند 2%.

تأثير خفض الفائدة على الذهب

وتعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية من مكاسب الذهب، الذي ارتفع مؤخرا إلى مستوى 5260 دولارا للأوقية (31.1 جرام)، وسط ترجيحات ببلوغه مستوى 6000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مع تراجع جاذبية الدولار واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

اختيار الرئيس الجديد للفيدرالي الأمريكي

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف العام الجاري 2026 عن اسم المرشح لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفا لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، وهو عامل قد يلقي بظلاله على توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

