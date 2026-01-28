الأربعاء 28 يناير 2026
رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق المصري البورسعيدي على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سيراميكا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 35، قبل أن يعود المصري ويسجل هدفين في الدقيقة 1+45 عن طريق كريم بامبو، وفي الدقيقة 8+45 عن طريق منذر طمين. 

شهدت مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، حالة قلق داخل أرض الملعب، بعد تعرض محمود حمادة لاعب الفريق البورسعيدي لإصابة قوية خلال أحداث اللقاء.

وسقط محمود حمادة على أرضية الملعب متأثرا بالإصابة، ما استدعى نزول سيارة الإسعاف والجهاز الطبي بشكل عاجل للاطمئنان على حالته.

وتدخل الجهاز الطبي للمصري سريعًا، ونجح في إسعاف اللاعب داخل الملعب، قبل أن يستعيد وعيه ويطمئن الجميع على حالته الصحية، ورغم الإصابة، أبدى محمود حمادة رغبته في استكمال المباراة، وهو ما وافق عليه الجهاز الطبي بعد الاطمئنان على حالته، ليعود اللاعب للمشاركة في اللقاء.

تشكيل المصري أمام سيراميكا

تشكيل سيراميكا أمام المصري  

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

المصري ضد سيراميكا

ومن المنتظر أن تأتي مواجهة سيراميكا متصدر جدول الدوري والمصري البورسعيدي الساعي للدخول إلى المربع الذهبي قوية وشرسة بين الفريقين.

 يطمح المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بطموحات جماهيره، في حين يتطلع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا إلى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 12 مباراة. 

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.
أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.
حامد الشحات، مساعد حكم ثان.
محمود حسين، حكمًا رابعًا.
مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.
محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

