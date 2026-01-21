الخميس 22 يناير 2026
خطوات تساعدك في تمييز حساسية اللبن على طفلك

حساسية اللبن من أنواع الحساسية التى تصيب الأطفال الرضع ويتم ظهور الأعراض على الطفل منذ ولادته وسرعة التشخيص يساهم فى راحة الطفل وحمايته من أى أعراض مزعجة.

وتحدث حساسية نتيجة تحسس الطفل من مادة اللاكتوز ما يسبب أعراضا مزعجة وعديدة على الطفل ما يقلق الأمهات كثيرا.

الفرق بين حساسية اللبن وحساسية اللاكتوز 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ليس كل تعب يظهر على الطفل بعد تناوله اللبن يعنى أنه مصاب بحساسية اللبن، لأن هناك تشابها كبيرا بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية اللبن، ويمكن على الأمهات التمييز بينهم.

أعراض حساسية اللاكتوز وطرق العلاج 

وأضاف شبيب، أن عدم تحمل اللاكتوز، تعنى وجود مشكلة في الهضم، حيث أن الجسم لديه نقص أو قلة في إنزيم اللاكتيز الذى يكسر “سكر اللبن” (اللاكتوز)، والأعراض غالبا تظهر بعد الأكل بوقت قصير حسب كمية الرضعة)، وتكون عبارة عن غازات، وانتفاخ، ومغص، وإسهال وأحيانا قيء، والتعامل غالبا، يكون من خلال تقليل اللاكتوز، وتناول منتجات “لاكتوز فري”، تنظيم وتقسيم الكميات، أو إنزيم لاكتيز حسب تقييم الطبيب.

أعراض حساسية اللبن وطرق العلاج 

وتابع، أما حساسية اللبن، ليست حساسية اللاكتوز، بينما حساسية من بروتينات اللبن مثل الكازين والواي، والمشكلة في المناعة IgE أو غير IgE، وتظهر أكثر في الرضع والأطفال الصغيرين، وأعراضها عبارة عن حكة وأرتيكاريا، وتورم، وقيء، وإسهال، ودم أو مخاط بالبراز في بعض الأنواع، وصفير وكحة، وضيق نفس، وقد تصل نادرا لصدمة تحسسية “أنفلاكسس” طارئة، والعلاج، هو تجنب بروتين اللبن ليس مجرد لاكتوز، مع تقديم  بدائل مناسبة للرضع مثل التركيبات المحللة بروتينيا تحت إشراف الطبيب.

كيف أعرف إذا كانت الكحة حساسية صدر أم نزلة برد؟ استشاري طب أطفال يجيب

7 نصائح لمرضى حساسية الجيوب الأنفية لتخفيف تأثير العاصفة الترابية

الجريدة الرسمية