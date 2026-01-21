خطوات تساعدك في تمييز حساسية اللبن على طفلك

18 حجم الخط

حساسية اللبن من أنواع الحساسية التى تصيب الأطفال الرضع ويتم ظهور الأعراض على الطفل منذ ولادته وسرعة التشخيص يساهم فى راحة الطفل وحمايته من أى أعراض مزعجة.

وتحدث حساسية نتيجة تحسس الطفل من مادة اللاكتوز ما يسبب أعراضا مزعجة وعديدة على الطفل ما يقلق الأمهات كثيرا.

الفرق بين حساسية اللبن وحساسية اللاكتوز

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ليس كل تعب يظهر على الطفل بعد تناوله اللبن يعنى أنه مصاب بحساسية اللبن، لأن هناك تشابها كبيرا بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية اللبن، ويمكن على الأمهات التمييز بينهم.

الفرق بين حساسية اللبن واللاكتوز

أعراض حساسية اللاكتوز وطرق العلاج

وأضاف شبيب، أن عدم تحمل اللاكتوز، تعنى وجود مشكلة في الهضم، حيث أن الجسم لديه نقص أو قلة في إنزيم اللاكتيز الذى يكسر “سكر اللبن” (اللاكتوز)، والأعراض غالبا تظهر بعد الأكل بوقت قصير حسب كمية الرضعة)، وتكون عبارة عن غازات، وانتفاخ، ومغص، وإسهال وأحيانا قيء، والتعامل غالبا، يكون من خلال تقليل اللاكتوز، وتناول منتجات “لاكتوز فري”، تنظيم وتقسيم الكميات، أو إنزيم لاكتيز حسب تقييم الطبيب.

أعراض حساسية اللبن وطرق العلاج

وتابع، أما حساسية اللبن، ليست حساسية اللاكتوز، بينما حساسية من بروتينات اللبن مثل الكازين والواي، والمشكلة في المناعة IgE أو غير IgE، وتظهر أكثر في الرضع والأطفال الصغيرين، وأعراضها عبارة عن حكة وأرتيكاريا، وتورم، وقيء، وإسهال، ودم أو مخاط بالبراز في بعض الأنواع، وصفير وكحة، وضيق نفس، وقد تصل نادرا لصدمة تحسسية “أنفلاكسس” طارئة، والعلاج، هو تجنب بروتين اللبن ليس مجرد لاكتوز، مع تقديم بدائل مناسبة للرضع مثل التركيبات المحللة بروتينيا تحت إشراف الطبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.