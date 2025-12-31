10 أمراض معدية الأكثر انتشارا عالميا في 2025

18 حجم الخط

شهد عام 2025 موجة واسعة من تفشي الأمراض المعدية في مختلف أنحاء العالم، شملت الأمراض المنقولة بالنواقل، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بالإضافة إلى الأمراض الحيوانية المنشأ.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة تفش مع انتقال العدوى بين البشر في 66 دولة بحلول أكتوبر 2025، ما يعكس مدى اضطراب الوضع الصحي العالمي خلال هذا العام.



وفيما يلي أبرز تفشيات الأمراض على المستوى العالمي وفقا لما نشر على Onlymyhealth.



1- شيكونغونيا



استمرار التفشي طوال عام 2025، مع ذروات ملحوظة في منتصف العام.



الإحصاءات العالمية: حوالي 445,000 حالة مشتبه بها ومؤكدة، و155 حالة وفاة من يناير إلى سبتمبر 2025.





الأعراض: ارتفاع درجة الحرارة، ألم المفاصل، صداع، آلام عضلية متسارعة.



2- حمى الضنك



الجدول الزمني لتفشي المرض: نشاط مرتفع طوال العام.



الإحصاءات العالمية: أكثر من 4 ملايين حالة مؤكدة وأكثر من 3,000 حالة وفاة في أكثر من 90 دولة.



الأعراض: ارتفاع مفاجئ في الحرارة، صداع شديد، ألم خلف العينين، آلام مفاصل وعضلات، طفح جلدي أو نزيف طفيف.





3- الحصبة، عودة ظهور عالمية يمكن الوقاية منها باللقاح

شهد 2025 ارتفاع حاد في الإصابات في أوائل ومنتصف عام 2025.



الإحصاءات العالمية: 50 حالة تفشٍّ، مع أكثر من 2,000 حالة مؤكدة.



الأعراض: ارتفاع درجة الحرارة، سعال، سيلان الأنف، احمرار العينين، بقع داخل الفم، طفح جلدي ينتشر من الوجه إلى الجسم.

4- الكوليرا وباء ينتقل عن طريق الماء



الجدول الزمني لتفشي المرض: استمرار ذروة النشاط حتى عام 2025 نتيجة حالات طوارئ مطولة.



الإحصاءات العالمية: أكثر من 460 ألف حالة إصابة وحوالي 6 آلاف حالة وفاة في 32 دولة، مع انتشار واسع في السودان وتشاد وجنوب السودان.



الأعراض: إسهال مائي غزير، تقيؤ، جفاف سريع، تشنجات عضلية.



5- جدري القرود (Mpox) – مرض متوطن ومستمر الانتشار

مستمر في أجزاء من أفريقيا خلال عام 2025.



الإحصاءات العالمية: عشرات الآلاف من الحالات، الغالبية في أفريقيا



الأعراض: حمى، قشعريرة، صداع وآلام عضلية، تضخم الغدد الليمفاوية، طفح جلدي يتطور إلى بثور.



6- فيروس نيباه انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ إلى الهند



تفشيات صغيرة متعددة في ولاية كيرالا بالهند منتصف عام 2025.



الأعراض: حمى، صداع، التهاب الدماغ، تشوش، نوبات صرع.

7- ملاريا



تفشي المرض في أوائل عام 2025.



الإحصاءات العالمية: حوالي 282 مليون حالة إصابة و6 ملايين حالة وفاة.



الأعراض: حمى وقشعريرة، تعرق، صداع، غثيان.



8- الحمي الصفراء



انتشر في أوائل إلى منتصف عام 2025 في الأمريكتين.



الإحصاءات العالمية: حوالي 212 حالة إصابة و85 حالة وفاة، مع 13 دولة في أمريكا اللاتينية و27 دولة أفريقية عالية الخطورة.



الأعراض: حمى، يرقان، ألم عضلي، غثيان وقيء.



9- إنفلونزا الطيور H5N1 والمتغيرات



حالات بشرية حتى أوائل عام 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية وغالبًا مرتبطة بالتعرض للدواجن.



الإحصاءات العالمية: مئات الحالات تاريخيًا،في 2025

الأعراض: حمى، سعال، صعوبة تنفس، آلام عضلية، التهاب الملتحمة.



10- فيروس نوروفيروس والتهاب المعدة والأمعاء الحاد (موسمية)



انتشر في ذروة شتوية أواخر 2025 في عدة مناطق.



أعراض: تقيؤ، إسهال، مغص في المعدة، غثيان.



العوامل الرئيسية لتفشي الأمراض في 2025



المناخ والموسمية: ذروة الأمراض المنقولة بالنواقل مرتبطة بمواسم الصيف ودرجات الحرارة.



ثغرات التطعيم: انخفاض معدلات التحصين في عدد من الدول أدى إلى عودة الحصبة وأمراض يمكن الوقاية منها.



شهد عام 2025 مزيجًا معقدًا من تفشي الأمراض المتوطنة والوبائية عالميًا، من حمى الشيكونغونيا وحمى الضنك إلى الحصبة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وصولًا إلى الأمراض المحلية المميتة مثل فيروس نيباه في الهند.

وتظل المراقبة المستمرة، التطعيم، وتقوية البنية التحتية للصحة العامة أدوات حيوية للحد من انتشار الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

