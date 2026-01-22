أفكار بسيطة لإشغال وقت طفلك فى الإجازة

18 حجم الخط

تعتبر الإجازة فرصة ذهبية للأطفال للراحة بعد انتهاء امتحانات النصف الدراسي الأول، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى وقت فراغ ممل إذا لم يستغل بشكل صحيح.

وهنا يأتي دور الأسرة في تنظيم وقت الطفل، وتوجيهه نحو أنشطة تنمي مهاراته، وتساعده على الاستمتاع بإجازته دون ملل أو إفراط في استخدام الهاتف والتلفاز.

أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة

وتقدم الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي واسري، أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة، منها:-

تشجيع الطفل على القراءة، والقراءة من أفضل الأنشطة التي تنمي خيال الطفل وتزيد من حصيلته اللغوية، ويجب اختيار قصص تناسب عمره وميوله، وتخصيص وقت يومي للقراءة، مع مناقشة القصة معه لتحفيز التفكير والفهم.

الإجازة وقت مثالي لاكتشاف مواهب الطفل، مثل الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، أو تعلم العزف أو الغناء، وممارسة الكتابة أو التمثيل، وتشجيع الطفل على عرض أعماله يزيد من ثقته بنفسه.

الرياضة ضرورية لصحة الطفل الجسدية والنفسية، حيث ركوب الدراجة، والسباحة، واللعب في الحديقة أو ممارسة تمارين بسيطة بالمنزل، فالرياضة تساعد على تفريغ الطاقة الزائدة وتحسين المزاج.

إشراك الطفل في مهام بسيطة يعلمه الاعتماد على النفس، مثل ترتيب غرفته، والمساعدة في تحضير الطعام، وتنظيم الأدوات، ومع الثناء والتشجيع يشعر الطفل بقيمته داخل الأسرة.

يمكن الجمع بين التعلم والمرح من خلال ألعاب الذكاء والألغاز، والتجارب العلمية البسيطة، وتعلم مهارات جديدة مثل الطبخ أو الحياكة، وهذه الأنشطة تطور التفكير والإبداع دون ملل.

تنظيم وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية بدل المنع التام، حيث يجب تحديد وقت معين للألعاب الإلكترونية، واختيار محتوى تعليمي هادف، وتشجيع بدائل واقعية ممتعة، فالتوازن هو الحل الأفضل.

الرحلات تقوي الروابط الأسرية، لذا يفضل زيارة الحدائق، والذهاب إلى المتاحف أو المكتبات، وقضاء وقت في الطبيعة، هذه الأنشطة تخلق ذكريات جميلة للطفل.

تشجيع الطفل على اللعب مع أصدقائه، لتعليمه العمل الجماعي، والمشاركة في الأنشطة الجماعية أو التطوعية البسيطة.

يجب احترام ميول طفلك ولا تفرضي عليه نشاط لا يحبه، وترك مساحة له للاختيار، والتنويع بين الترفيه والتعلم، مع ضرورة الالتزام بروتين يومي مرن.

