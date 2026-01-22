الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أفكار بسيطة لإشغال وقت طفلك فى الإجازة

وقت طفلك
وقت طفلك
18 حجم الخط

 تعتبر الإجازة فرصة ذهبية للأطفال للراحة بعد انتهاء امتحانات النصف الدراسي الأول، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى وقت فراغ ممل إذا لم يستغل بشكل صحيح.

وهنا يأتي دور الأسرة في تنظيم وقت الطفل، وتوجيهه نحو أنشطة تنمي مهاراته، وتساعده على الاستمتاع بإجازته دون ملل أو إفراط في استخدام الهاتف والتلفاز.

أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة 

وتقدم الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي واسري، أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة، منها:-

  • تشجيع الطفل على القراءة، والقراءة من أفضل الأنشطة التي تنمي خيال الطفل وتزيد من حصيلته اللغوية، ويجب اختيار قصص تناسب عمره وميوله، وتخصيص وقت يومي للقراءة، مع مناقشة القصة معه لتحفيز التفكير والفهم.
  • الإجازة وقت مثالي لاكتشاف مواهب الطفل، مثل الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، أو تعلم العزف أو الغناء، وممارسة الكتابة أو التمثيل، وتشجيع الطفل على عرض أعماله يزيد من ثقته بنفسه.
أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة 
أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة 
  • الرياضة ضرورية لصحة الطفل الجسدية والنفسية، حيث ركوب الدراجة، والسباحة، واللعب في الحديقة أو ممارسة تمارين بسيطة بالمنزل، فالرياضة تساعد على تفريغ الطاقة الزائدة وتحسين المزاج.
  • إشراك الطفل في مهام بسيطة يعلمه الاعتماد على النفس، مثل ترتيب غرفته، والمساعدة في تحضير الطعام، وتنظيم الأدوات، ومع الثناء والتشجيع يشعر الطفل بقيمته داخل الأسرة.
  • يمكن الجمع بين التعلم والمرح من خلال ألعاب الذكاء والألغاز، والتجارب العلمية البسيطة، وتعلم مهارات جديدة مثل الطبخ أو الحياكة، وهذه الأنشطة تطور التفكير والإبداع دون ملل.
  • تنظيم وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية بدل المنع التام، حيث يجب تحديد وقت معين للألعاب الإلكترونية، واختيار محتوى تعليمي هادف، وتشجيع بدائل واقعية ممتعة، فالتوازن هو الحل الأفضل.
  • الرحلات تقوي الروابط الأسرية، لذا يفضل زيارة الحدائق، والذهاب إلى المتاحف أو المكتبات، وقضاء وقت في الطبيعة، هذه الأنشطة تخلق ذكريات جميلة للطفل.
  • تشجيع الطفل على اللعب مع أصدقائه، لتعليمه العمل الجماعي، والمشاركة في الأنشطة الجماعية أو التطوعية البسيطة.
  • يجب احترام ميول طفلك ولا تفرضي عليه نشاط لا يحبه، وترك مساحة له للاختيار، والتنويع بين الترفيه والتعلم، مع ضرورة الالتزام بروتين يومي مرن.
txt

طريقة عمل الفشار بالكراميل لسهرة مميزة في الإجازة

txt

نصائح للأمهات لإعادة ترتيب الأولويات مع الأبناء خلال الإجازة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفل نصف العام الدراسي الإجازة أفكار لإشغال وقت طفلك فى الإجازة صحة الصحة الدكتورة ولاء يحيى

مواد متعلقة

احذري، الجرعات الزائدة من الأدوية تهدد صحة طفلك

نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك مريض الحساسية في التقلبات الجوية

أكلات تزيد وزن طفلك الرضيع بعد 6 شهور

أكلات ممنوع دمجها معا حفاظا على راحة طفلك
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

زغلول صيام يكتب: حسام حسن قال كلام عظيم في المؤتمر إلا حتة! هل تساعد الرابطة المنتخب؟!.. كنت أنتظر أن يتضمن المؤتمر هذه النقاط!

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية