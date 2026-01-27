أخبار الفن: تطورات الحالة الصحية لسامح الصريطي، زينة تثير الجدل بإعلان زواج أحمد عز.. علم فلسطين يزين معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ57

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، قائلا: "أمس أصيب الفنان سامح الصريطي بجلطة بسيطة".

أثارت الفنانة زينة الجدل بعد إعلانها عبر منشور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عن زواج والد أبنائها الفنان أحمد عز من مساعدته الخاصة.

رصدت عدسة فيتو مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال57.

يحيي المطرب رامي جمال لأول مرة حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 6 فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب.

وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرالثقافة، على مقترح مشروع إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية، وذلك على غرار مهرجانات السينما والمسرح، والذي تقدم به الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، للفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

طرحت قناة MBC مصر بوستر مسلسل سوا سوا الذي يجمع أحمد مالك وهدى المفتي تمهيدًا لعرضه حصريًا على شاشتها خلال موسم رمضان المقبل.

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع منتصف سادس أيام المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

عبر الفنان محمد لطفي عن سعادته الكبيرة لنجاح دوره في مسلسل “بطل العالم”، الذي يشارك في بطولته مع الفنان عصام عمر وجيهان الشماشرجي.

خضع الفنان ياسر الطوبجي لإجراء عملية جراحية في المعدة صباح اليوم بأحد المستشفيات الخاصة.

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى سلسلة عروض نادى السينما حيث تقدم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة المصرية واللبنانية والأردنية فى السابعة مساء الأربعاء ٢٨ يناير على المسرح الصغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.