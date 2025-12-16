هدى المفتي تنضم لأبطال فيلم "حتة مني" لـ محمد ممدوح (صور)

18 حجم الخط

بدأت الفنانة هدى المفتي، تصوير مشاهدها في فيلم "حتة مني" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد ممدوح.

فيلم حتة مني

ويشارك الفنانة هدى المفتي، في بطولة الفيلم كل من: محمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن إخراج مريم أحمدي، ومن تأليف أحمد عماد.

والفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشن" ومن المتوقع عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية المصرية والعربية.

قصة فيلم حتة مني

تدور قصة فيلم "حتة مني" حول أب يمر بأزمة مالية ويتعرض لحادث غريب أثناء رحلته مع سمسار الذي عرض عليه بيع كليته، ليدخل عالم تجارة الأعضاء في إطار تشويقي كوميدي.

فيلم بنت فاتن

من جانب آخر، تشارك الفنانة الشابة هدي المفتي في عمل جديد وهو فيلم "بنت فاتن" وهو عمل يشارك في بطولته الفنانة يسرا، وتلعب هدى خلال أحداث العمل شخصية ابنة يسرا التي تتعرض لمواقف كثيرة تجعلها تلجأ لحبيبها كي يساعدها في حل هذه الأمور.

فيلم بنات فاتن يشارك في بطولته بجانب يسرا كل من: باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفي شحاتة ومواطنة إسلام مبارك، وحمدي هيكل، والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

هدى المفتي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وشاركت هدى المفتي برفقة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي في فعاليات افتتاح ‏المتحف المصري الكبير، من خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات ‏الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي احتضنته مصر.‏

