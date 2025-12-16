الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هدى المفتي تنضم لأبطال فيلم "حتة مني" لـ محمد ممدوح (صور)

هدى المفتي، فيتو
هدى المفتي، فيتو
18 حجم الخط

بدأت الفنانة هدى المفتي، تصوير مشاهدها في فيلم "حتة مني" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد ممدوح.  

فيلم حتة مني    

ويشارك الفنانة هدى المفتي، في بطولة الفيلم كل من: محمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن إخراج مريم أحمدي، ومن تأليف أحمد عماد.

والفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشن" ومن المتوقع عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية المصرية والعربية. 

قصة فيلم حتة مني   

تدور قصة فيلم "حتة مني" حول أب يمر بأزمة مالية ويتعرض لحادث غريب أثناء رحلته مع سمسار الذي عرض عليه بيع كليته، ليدخل عالم تجارة الأعضاء في إطار تشويقي كوميدي.

 

فيلم بنت فاتن

من جانب آخر، تشارك الفنانة الشابة هدي المفتي في عمل جديد وهو فيلم "بنت فاتن" وهو عمل يشارك في بطولته الفنانة يسرا، وتلعب هدى خلال أحداث العمل شخصية ابنة يسرا التي تتعرض لمواقف كثيرة تجعلها تلجأ لحبيبها كي يساعدها في حل هذه الأمور.  

فيلم بنات فاتن يشارك في بطولته بجانب يسرا كل من: باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفي شحاتة ومواطنة إسلام مبارك، وحمدي هيكل، والعمل من تأليف أمينة مصطفى.  

هدى المفتي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وشاركت هدى المفتي برفقة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي في فعاليات افتتاح ‏المتحف المصري الكبير، من خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات ‏الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي احتضنته مصر.‏  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدى المفتي محمد ممدوح فيلم حتة مني الفن اخبار الفن حتة مني

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

النيابة تنتدب خبراء من اللجنة الهندسية لفحص موقع العقار المنهار بمنشأة ناصر

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads