وزير الثقافة: جائزة بريكس الدولية جسر للتواصل الأدبي بين الشعوب

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفد جائزة بريكس الأدبية الدولية في زيارتهم الرسمية الأولى لمصر، بدعوة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لإقامة مراسم تسليم جوائز الدورة الأولى للجائزة.

وضمّ الوفد كلًا من: الكاتبة ضحى عاصي، النائبة بالبرلمان المصري ومؤسسة وعضو مجلس أمناء الجائزة، فاديم توريخن، الرئيس المشارك لجمعية بريكس الأدبية، ألكسندر أوستروفيرخ، الرئيس التنفيذي للجائزة، وسستري بكري، منسق الجائزة بإندونيسيا.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بالدور البارز الذي تلعبه الجائزة في تعزيز التواصل الأدبي بين الشعوب، وفتح آفاق أوسع أمام الأدب العربي والعالمي، مؤكدًا أن مصر تضع دعم المبادرات الأدبية والإبداعية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الكتاب والمبدعين من مختلف الثقافات.

كما أكد الوزير على أهمية تسليم الجائزة في مصر، وما يمثله ذلك من إشادة بالدور المصري التاريخي في دعم الثقافة والفنون.

من جانبهم، أعرب وفد جائزة بريكس الأدبية عن سعادته البالغة بتسليم أول جائزة على الأراضي المصرية.

وقال فاديم توريخن، الرئيس المشارك للجمعية: «نشكر الأديبة ضحى عاصي وجميع المصريين على دعمهم ومساهمتهم في هذا الحدث التاريخي، وعلى مشاعرهم الطيبة تجاه الجائزة».

وأضاف: «يسعدنا أن تكون مصر شاهدة على تسليم الدورة الأولى للجائزة، التي تهدف إلى تعزيز فهم الثقافات المختلفة من خلال الأدب، وتشجيع الكُتّاب على تقديم أعمالهم الإبداعية».

كما أعرب ألكسندر أوستروفيرخ، الرئيس التنفيذي للجائزة، عن فخره بالتواجد في مصر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا قوية ومتنامية، وأن إقامة الجائزة في مصر تعكس المكانة الثقافية الهامة للبلاد على الصعيد الدولي.

وفي ختام اللقاء، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو على تكريم أعضاء الوفد، كما كرّم الكاتبة ضحى عاصي بدرع خاص تقديرًا لدورها في تأسيس الجائزة وتعزيز مكانة مصر الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة المصرية وجائزة بريكس الأدبية في مجالات التبادل الثقافي، ورعاية المبادرات التي تسهم في نشر الأدب المعاصر عربيًا وعالميًا.

وجاءت الدورة الأولى للجائزة بعد إعلان قائمة المرشحين في البرازيل خلال عام 2025، حيث شملت 27 كاتبًا من أكثر من 16 دولة، قبل أن تتقلص القائمة إلى 10 أسماء قصيرة أعلن عنها في إندونيسيا، وصولًا إلى إعلان الفائزين في روسيا،وكانت الروائية المصرية سلوى بكر أول الفائزين الرسميين بالجائزة، وهي واحدة من أبرز الأدباء العرب الذين حملوا على عاتقهم التعبير عن أصوات المهمشين ومساندة القضايا الإنسانية.

كما حصل الكاتب الإندونيسي بيني جان على جائزة الابتكار الإبداعي، تكريمًا لمساهماته الأدبية الفريدة.

