أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، قائلا: "أمس أصيب الفنان سامح الصريطي بجلطة بسيطة".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "الساعة 6"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن الفريق الطبي استطاع إذابة الجلطة التى تعرض لها الفنان سامح الصريطي.



وأضاف أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، استقرت، وأنه خلال عدة أيام سيخرج من المستشفى، موضحا ان الفنان سامح الصريطي، تعرض للإصابة بالجلطة أثناء تواجده بمنطقة الحسين، ولذلك تم نقله إلى مستشفى الحسين الجامعي.



وأوضح أن الفنان سامح الصريطي حاليا فى العناية المركزة، وغدا سيتم نقله إلى غرفة أخرى وقد يخرج بعد غد من المستشفى وفقا لحديث الفريق الطبي المشرف على الحالة.



كانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانًا تطمئن فيه جمهور الفنان سامح الصريطي على حالته الصحية، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لجلطة مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت النقابة، في بيانها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، والي الدكتور احمد عبدالجليل مدير مستشفي الحسين الجامعي، علي الجهد المبذول مع جميع المرضي، والذين اكدوا على تحسن حالته بشكل كبير.



وسبق أن صرح الفنان سامح الصريطي أن انضمامه للعمل السياسي لا يرتبط برغبة شخصية أو طموح ذاتي، بل يأتي امتدادًا لالتزامه الطويل بخدمة الوطن في كل مجال يساهم في رفعة مصر.

وقال سامح الصريطي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز: "لم أفكر يومًا في أن أكون سياسيًّا، لكنني دائمًا كنت مرتبطًا بالعمل الوطني، وما دفعني مؤخرًا هو شعوري بوجود طرح مختلف يُجدد الأمل، ويمنحني فرصة لتقديم شيء حقيقي يخدم الناس".

