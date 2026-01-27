الثلاثاء 27 يناير 2026
وزير الثقافة يوافق على إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية في يوليو المقبل

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة
وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرالثقافة، على مقترح مشروع إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية، وذلك على غرار مهرجانات السينما والمسرح، والذي تقدم به الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، للفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح. 

الفنون الشعبية جزء أصيل من الفن المصرى 

من جانبه، أكد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، على أن الفنون الشعبية هى جزء أصيل من هويتنا التى تعبر عن أصالة الفن المصري، وتعد أحد جسور التواصل الأساسية بين فئات المجتمع فى مختلف المحافظات المصرية.

إطلاق مهرجان الفنون الشعبية يوليو المقبل 

أشار الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى أن المهرجان القومى للفنون الشعبية سيعقد في شهر يوليو المقبل، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان خلال الفترة المقبلة  .

وأكد الفنان تامر عبدالمنعم، أن المهرجان فرصة كبيرة لإستعراض فنون مصر الشعبية وتراثها سواء من خلال الجامعات، أو فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة الممتدة بربوع الوطن، أو فرق القطاع الخاص، أو فرق قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية.

