وزير الثقافة يوافق على إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية في يوليو المقبل

18 حجم الخط

وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرالثقافة، على مقترح مشروع إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية، وذلك على غرار مهرجانات السينما والمسرح، والذي تقدم به الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، للفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

الفنون الشعبية جزء أصيل من الفن المصرى

من جانبه، أكد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، على أن الفنون الشعبية هى جزء أصيل من هويتنا التى تعبر عن أصالة الفن المصري، وتعد أحد جسور التواصل الأساسية بين فئات المجتمع فى مختلف المحافظات المصرية.

إطلاق مهرجان الفنون الشعبية يوليو المقبل

أشار الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى أن المهرجان القومى للفنون الشعبية سيعقد في شهر يوليو المقبل، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان خلال الفترة المقبلة .

وأكد الفنان تامر عبدالمنعم، أن المهرجان فرصة كبيرة لإستعراض فنون مصر الشعبية وتراثها سواء من خلال الجامعات، أو فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة الممتدة بربوع الوطن، أو فرق القطاع الخاص، أو فرق قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.