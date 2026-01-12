محمد لطفي: اقدم شخصية مختلفة وجديدة في مسلسل "بطل العالم"

18 حجم الخط

عبر الفنان محمد لطفي عن سعادته الكبيرة للمشاركة في بطولة مسلسل “بطل العالم” مع الفنان عصام عمر، وقال لطفي في تصريحات خاصة لفيتو: إنه يقدم شخصية مختلفة وجديدة للغاية، حيث إن الشخصية التي يقدمها هي شخصية جادة، وتتعرض لمواقف صعبة للغاية، خاصة أن الدور بعيدًا كل البعد عن الكوميديا التي اعتاد أن يقدمها في أعماله الدرامية والسينمائية.

وأضاف لطفي إنه يراهن على نجاح المسلسل، الذي يناقش العديد من الموضوعات الهامة، وسط تركيز مكثف من أبطاله لتقديم ما هو أفضل، على مستوى الأداء التمثيلي بالحلقات

وكانت قد كشفت منصة يانجو بلاي عن موعد بدء عرض أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل بطل العالم الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر ويشاركه البطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم جيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب وهو مسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج عصام عبد الحميد.

حيث من المقرر أن يتم عرض مسلسل بطل العالم الحلقة الأولى يوم الأحد 18 يناير الجاري على منصة يانجو بلاي.

مسلسل بطل العالم

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف.

تتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا وجيهان الشماشرجي، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

وهذا العمل ليس الأول من بطولة عصام عمر، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

