أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة عن فوز الممثلة ليا دروكير عن دورها بفيلم "من أجل آدم" من إخراج لورا واندل، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة السنيمائي في دورته الثامنة.

بينما حصد جائزة أفضل ممثل، النجم المصري أحمد مالك، عن دوره في فيلم "كولونيا" من إخراج محمد صيام.

وعبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته قائلًا:"فخور إني جزء وامتداد لصناعة السينما، والتمثيل اختارني، وهو أول حب في حياتي. أهدي للمهنة كل حبي وجسدي، وحبي للمهنة هو اللي وصلني، واعتقد إن حبي للمهنة مش من طرف واحد."

وقررت لجنة تحكيم المسابقة منح فيلم "الحج" من إخراج كايال سيمون، تنويها خاصا.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.