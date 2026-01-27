زيادة توافد جمهور معرض القاهرة للكتاب في سادس أيام دورته الـ 57

18 حجم الخط

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع منتصف سادس أيام المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كما اصطف العشرات من زوار المعرض في طوابير أمام شباك التذاكر بمقر المعرض، وشهدت البوابات تواجد عدد من فريق “أنا متطوع” لتسهيل دخول الجمهور لأرض المعرض مع منتصف اليوم

كما يشهد معرض القاهرة للكتاب اليوم ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر محمد الدمرداش، في تمام الساعة 4:00 مساءً بقاعة "فكر وإبداع" ببلازا "1"و لقاء مع ضيفي من ضمن الفعاليات لقاء مع البابا تواضروس الثاني في تمام الساعة الـ 6 مساءً تحت عنوان “الدور الوطني للكنيسة المصرية”.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

