ثقافة وفنون

عبير بسيوني تناقش كتاب “مجاميع” في معرض الكتاب

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو
 ضمن فعاليات االدورة ال57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أقيمت ندوة فكرية بعنوان “كتابات الدبلوماسيين المصريين” لمناقشة كتاب المجاميع للدكتورة عبير بسيونى رضوان.

 

ويشارك في الندوة كل من السفير أشرف العقل والسفير والسفير محمد مصطفى  و يدير الندوة السفير عمرو الجويلى.

وأشارت السفيرة الدكتورة عبير بسيونى أن المتحف المصري الكبير هو أول علامة فى مصر تدل على نهضة مصر ثقافيا.

وأوضحت أن كتاب المجاميع يهدف إلى معرفة القراء كيفية التغلب على ظروفه القاسية وان يرفض الهزيمة رغم كل الصعوبات.

فى نهاية الندوة وجهة كل الشكر والتقدير لأهالى غزة لما بذلوا من مجهود لدعم الثقافة والفكر في مصر وأفريقيا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. 

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي. 

