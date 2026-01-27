ما بين العمق والسخرية الذكية، شاهد كيف احتفى الكاريكاتير العالمي بـ نجيب محفوظ في معرض الكتاب

18 حجم الخط

في إطار فعاليات دورته السابعة والخمسين، نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب معرضًا فنيًّا مميزًا تحت عنوان «نجيب محفوظ بعيون العالم»، احتفاءً بقامة أدبية عالمية تركت أثرًا عميقًا في الأدب العربي والإنساني.

ويضم المعرض 41 لوحة كاريكاتيرية لفنانين من مختلف دول العالم، تجسد الأديب الراحل نجيب محفوظ برؤى وأساليب فنية متنوعة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

ويأتي هذا المعرض تأكيدًا على المكانة العالمية لنجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، حائز جائزة نوبل في الأدب عام 1988، الذي تُرجمت أعماله إلى عشرات اللغات، وأصبحت شخصياته ورواياته جزءًا من الذاكرة الثقافية العالمية.

وقد عكس الفنانون المشاركون في المعرض ملامح محفوظ الفكرية والإنسانية، مستخدمين لغة الكاريكاتير كوسيلة بصرية عابرة للثقافات، تجمع بين البساطة والعمق والسخرية الذكية.

وتتنوع اللوحات المعروضة بين مدارس فنية مختلفة، حيث قدّم كل فنان رؤيته الخاصة لشخصية نجيب محفوظ، سواء من خلال ملامحه الشهيرة، أو عبر رموز مستوحاة من أعماله الروائية مثل «الثلاثية»، و«أولاد حارتنا»، و«زقاق المدق». كما نجحت الأعمال في إبراز تأثير محفوظ على الوعي الإنساني، وقدرته على التعبير عن قضايا المجتمع المصري بلغة عالمية.

من جانبه أكد الفنان فوزي مرسي الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير أن المعرض يمثل نموذجًا للتعاون الثقافي الدولي، ويبرز دور فن الكاريكاتير كأداة للتعبير الثقافي والفكري، وليس فقط كفن ساخر.

وأضاف أن مشاركة فنانين من دول متعددة تعكس مدى انتشار وتأثير نجيب محفوظ خارج حدود العالم العربي.

وشهد المعرض إقبالًا ملحوظًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذين تفاعلوا مع الأعمال المعروضة، معتبرين أن المعرض يضيف بعدًا بصريًا وفنيًا للاحتفاء برموز الثقافة المصرية. ويؤكد هذا الحدث أن نجيب محفوظ لا يزال حاضرًا في وجدان المبدعين حول العالم، وأن إرثه الأدبي مستمر في إلهام أجيال جديدة من الفنانين والقراء.

ويأتي تنظيم «نجيب محفوظ بعيون العالم» ضمن رؤية معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز الحوار بين الفنون المختلفة، وربط الأدب بالفنون البصرية، بما يثري المشهد الثقافي المصري والعالمي.

