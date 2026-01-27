بعد غياب 16 عامًا، أبناء عبد المنعم مدبولي يكشفون أسرار مذكرات والدهم في معرض الكتاب

18 حجم الخط

استضافت قاعة «كاتب وكتاب» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، الإثنين، ندوة لمناقشة كتاب «مذكرات عبد المنعم مدبولي» للكاتب والإعلامي محمد سعيد محفوظ، بحضور عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل وقيادات فنية وإعلامية.

مذكرات عبد المنعم مدبولي

أوضح أحمد عبد المنعم مدبولي، نجل الفنان الراحل، أن المذكرات بدأت منذ سنوات طويلة، حيث كان والده يكتبها تدريجيًا، أحيانًا جزءًا صغيرًا ثم ينتظر ليضيف المزيد، ومع مرور الوقت اختفت أجزاء كبيرة من هذه المذكرات من الأسرة، ربما بسبب مشروعاته الفنية أو الأهداف التي كان يسعى من خلالها إلى تحويلها إلى كتاب يوثق حياته بالكامل.



وأكد أن والده استعان ببعض المتخصصين لتنسيق النسخ النهائية للكتاب، بحيث تصبح حكاية متكاملة دون نقل المذكرات بشكل مباشر.



وأضاف أن الأسرة حرصت على متابعة المشروع من كثب، وتمكنت قبل نحو عام ونصف من استعادة المادة الثمينة، لتصبح جاهزة الآن للمشاركة والاحتفاء بها.



وأشار أحمد مدبولي إلى أن المذكرات كاملة كما كتبها عبد المنعم مدبولي بخط يده، من دون أي إضافات أو تغييرات كبيرة، مع الاحتفاظ بترتيب الأحداث والموضوعات والمواقف وردود الأفعال والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمهنية، وكذلك الأعمال الفنية والتجارب المختلفة التي خاضها.



وأكد أن هذه المذكرات تعكس تفاصيل حياته بكل صدق، بما فيها معاناته مع المرض، لتمنح القراء فرصة فريدة للتعرف على شخصيته بعمق وشفافية.

اختفاء مذكرات عبد المنعم مدبولي 16 عاما

وخلال ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب، قالت أمل مدبولي إن الأسرة كانت سعيدة جدًا باستعادة النسخ الأصلية للأجندات والمذكرات بعد أن ظلت مختفية لما يقارب 16 عامًا، مشيرة إلى أن والدها كان يخطط لإعادة صياغتها أو إضافة بعض التعديلات، لكنه لم يشرع في ذلك.



وأضافت أن الجهد الذي بذله الدكتور محمد سعيد محفوظ في إعداد الكتاب كان استثنائيًا، حيث كان يعمل أحيانًا حتى ساعات الصباح المبكرة على ترتيب التفاصيل الدقيقة والتوثيق التاريخي لكل ما يخص المسرح والحياة الفنية للفنان الراحل، ما أضفى على الكتاب جودة واحترافية عالية في الطباعة والتنسيق والألوان.



وأوضحت أمل مدبولي أن الكتاب يكشف جوانب شخصية وعاطفية للفنان الراحل لم تكن معروفة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن شخصية عبد المنعم مدبولي كانت متوازنة بين الحزم والصرامة من جهة، والحنان والعطاء من جهة أخرى، بعيدًا عن أي سلوك سلبي، ما يعكس أصالة ونبل الشخص الذي خلف إرثًا فنيًا كبيرًا.

مذكرات عبد المنعم مدبولي مرجعا تاريخيا

أكد الدكتور محمد سيد محفوظ أن ما يجعل المذكرات مبهرة هو كونها غير مكتملة، إذ ترك الفنان عبد المنعم مدبولي بعض الأمور مفتوحة للبحث والاستقصاء، وهو ما يمنح الكتاب بعدًا معرفيًا وعلميًا مميزًا.



وأضاف أن المذكرات في جزأيها منذ عام 1943 تحتوي على تفاصيل لم يُكتب عنها من قبل، وتضمنت مغامرات وأحداثًا فنية مهمة تتطلب تحريًا دقيقًا لفهمها، مشيرًا إلى أن هذا التوثيق يعد نتيجة ذكاء الفنان أو صدف سمحت بتمديد هذه المذكرات لتصبح مرجعًا تاريخيًا مهمًّا.

