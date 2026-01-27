طرح البوستر الرسمي لمسلسل سوا سوا

18 حجم الخط

طرحت قناة MBC مصر بوستر مسلسل سوا سوا الذي يجمع أحمد مالك وهدى المفتي تمهيدًا لعرضه حصريًا على شاشتها خلال موسم رمضان المقبل.

ونشرت القناة البوستر عبر حساباتها الرسمية، مرفقًا بتعليق: “انتظروا مسلسل سواسوا حصريا على شاشة MBC مصر في رمضان”.

وتظهر هدى المفتي على البوستر بالحجاب بينما يطل أحمد مالك بملابس رياضية والاثنين يحتضنان بعضهما البعض.

ويعد مسلسل سوا سوا من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان، وسط ترقب جماهيري لمعرفة تفاصيله الكاملة وأحداثه الدرامية.

مسلسل سوا سوا

ويقدم مسلسل سوا سوا قصة شاب يعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة، تتقاطع حياته مع ممرضة، لتتشابك مصائرهما في إطار درامي يجمع بين قصة حب والتحديات الاجتماعية والصراعات الإنسانية، داخل بيئة شعبية تعكس تفاصيل الحياة اليومية وتحولاتها.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ويشارك في بطولته أحمد مالك، هدى المفتي، شريف دسوقي، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، وحسني شتا، ومن المقرر عرضه على شاشة MBC مصر خلال موسم رمضان.

أحدث أعمال أحمد مالك

يعد فيلم كولونيا من أحدث أعمال أحمد مالك، والفيلم حاصل على جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصد جائزة أفضل ممثل لأحمد مالك في مهرجان الجونة السينمائي 2025.

وينتمي فيلم كولونيا إلى نوعية الدراما العائلية الأسرية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

الفيلم بطولة أحمد مالك، مايان السيد، كامل الباشا، وإخراج محمد صيام، ويُعتبر "كولونيا" أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر.

ويضم طاقم العمل: مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، والمونتاج أحمد حافظ، وتصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء لنيرة الدهشوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.