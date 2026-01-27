الفنان ياسر الطوبجي يخضع لعملية جراحية

18 حجم الخط

خضع الفنان ياسر الطوبجي لإجراء عملية جراحية في المعدة صباح اليوم بأحد المستشفيات الخاصة.

الحالة الصحية للفنان ياسر الطوبجي

وتتابع نقابة المهن التمثيلية الحالة الصحية لياسر الطوبجي لتعزيز دورها تجاه الفنانين برئاسة الدكتور أشرف زكي.

ويتميز الطوبجي بقدرته على تقديم أدوار كوميدية تعتمد على الأداء الهادئ وخفة الظل، إلى جانب مشاركته في أعمال درامية مختلفة خلال السنوات الماضية، خاصة في المواسم الرمضانية. كما لعب دورا مهما على خشبة المسرح.

وشارك في فيلم عسل أسود، بلبل حيران، مسرحية طيب وأمير، بابل جه، وغيرهم.

وفي عام 2022 تم تعيين ياسر الطوبجي مديرا للمسرح الكوميدي.

