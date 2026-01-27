أفلام قصيرة مصرية ولبنانية وأردنية في أمسية ثقافية بنادي سينما الأوبرا

18 حجم الخط

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى سلسلة عروض نادى السينما حيث تقدم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة المصرية واللبنانية والأردنية فى السابعة مساء الأربعاء ٢٨ يناير على المسرح الصغير.

تضم الأمسية عدد من التجارب السينمائية المتنوعة التى تعكس رؤى فنية مختلفة وقضايا إنسانية معاصرة وتضم الأفلام المصرية "لما النور يقطع" إخراج عبد العزيز النجار، "السما بتقع" إخراج مصطفى جربى، "نسمة" إخراج رهف أحمد عادل، "البحث عن عباس صابر" إخراج دينا حسن أبو العلا، ومن الأفلام اللبنانية فيلم "تسلم إيدك" إخراج جومانا بعلبكى، فيلم "لآخر مرة" إخراج كريم الرحبانى، والفيلم الأردنى" شهد " إخراج زيد السبايله، ويعقب العروض مناقشة مفتوحة مع الجمهور يديرها الكاتب الصحفى محمد فوزى.

يشار الى إن نادى سينما الأوبرا يعد إحدى المنصات الفنية المتجددة لوزارة الثقافة والتى تتيح للجمهور فرصة إكتشاف أعمال سينمائية متنوعة والتفاعل المباشر مع صناعها لتعزيز ونشر الوعى فى هذا المجال.

