الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أفلام قصيرة مصرية ولبنانية وأردنية في أمسية ثقافية بنادي سينما الأوبرا

عروض نادي السينما،
عروض نادي السينما، فيتو
18 حجم الخط

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى سلسلة عروض نادى السينما حيث تقدم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة المصرية واللبنانية والأردنية فى السابعة مساء الأربعاء ٢٨ يناير على المسرح الصغير.

تضم الأمسية عدد من التجارب السينمائية المتنوعة التى تعكس رؤى فنية مختلفة وقضايا إنسانية معاصرة وتضم الأفلام المصرية "لما النور يقطع" إخراج عبد العزيز النجار، "السما بتقع" إخراج مصطفى جربى، "نسمة" إخراج رهف أحمد عادل، "البحث عن عباس صابر" إخراج دينا حسن أبو العلا، ومن الأفلام اللبنانية فيلم "تسلم إيدك" إخراج جومانا بعلبكى، فيلم "لآخر مرة" إخراج كريم الرحبانى، والفيلم الأردنى" شهد " إخراج زيد السبايله، ويعقب العروض مناقشة مفتوحة مع الجمهور يديرها الكاتب الصحفى محمد فوزى.

 

يشار الى إن نادى سينما الأوبرا يعد إحدى المنصات الفنية المتجددة لوزارة الثقافة والتى تتيح للجمهور فرصة إكتشاف أعمال سينمائية متنوعة والتفاعل المباشر مع صناعها لتعزيز ونشر الوعى فى هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام عروض نادى السينما نادى السينما
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

كرة اليد، الجزائر تفوز على أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

التقرير السري لحكومة مدبولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية