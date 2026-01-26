معرض الكتاب يناقش كتاب "كمال الطويل..طيب يا صبر طيب" لسعيد الشحات (صور)

18 حجم الخط

عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مساء اليوم الإثنين، ندوة لمناقشة كتاب “كمال الطويل.. طيب يا صبر طيب” لمؤلفه الكاتب سعيد الشحات، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض هذا العام.

مناقشة كتاب كمال الطويل

وحضر الندوة كل من المخرج خالد يوسف والكاتب وائل السمري والموسيقار زياد الطويل نجل كمال الطويل.

وائل السمري

بدأ الكاتب وائل السمري الندوة، قائلا: لولا سعيد الشحات لكانت تناثرت سيرة عمار الشريعي ومحمد رشدي، واستكمل حبه الشديد بكتابته لسيرة كمال الطويل.

سعيد الشحات

وانتقل الحديث بعدها للكاتب سعيد الشحات والذي تحدث عن كواليس أول لقاء جمعه مع الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل قائلا: “أول لقاء لي مع الموسيقار كمال الطويل كان في ١٩٩٦ في لقاء حول معلومات بزوغ جيل من الفنانين الجدد في هذه الفترة”.

و أشار إلي أنه يتناول قصة كمال الطويل من اتجاه مؤثرات بيئته الاجتماعية والمهنية على نجاحه المهني العظيم، متابعا: أن كمال التحق بمعهد الموسيقى العربية وهناك تعرف على عبد الحليم حافظ كما يعود الفضل له في اكتشاف موهبة عبدالحليم حافظ في الغناء.

خالد يوسف

في السياق ذاته تحدث المخرج خالد يوسف عن مسيرة كمال الطويل، موضحا أنه يعتبر "الطويل" اب روحي له وأنه سعيد بهذا العمل لما يقدمه منهجيه وبحث دقيق في السرد عن الموسيقار الراحل.

وأكد خالد يوسف أنه كان يلقب الموسيقار الراحل ب(النبي الباقي) تعبيرا عن عدم وجود اسم عظيم في عالم الموسيقى من بعده، مشيرا إلى أن نزاعات كمال الطويل مع يوسف شاهين كانت نزاعات مهنية وليست شخصية.

