علم فلسطين يزين معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ57 (صور)

رصدت عدسة فيتو مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال57.

 وأكدت إحدى زائرات معرض الكتاب أن سبب ارتدائها للشال الفلسطيني هو لتذكير الناس بالقضية الفلسطينية وبالأخص داخل مركز مصر للمعارض الدولية الذي يتردد عليه عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات بشكل يومي، موضحة أن أي حدث يشهد إقبالًا كثيفا من الناس يمثل فرصة هامة لتذكيرهم.

 وحرص عدد من الأطفال على رسم علم فلسطين على أيديهم، في مشهد إنساني يعكس ترسيخ القضية الفلسطينية في وجدان الأجيال الجديدة.

 

 وشهد جناح فلسطين بالمعرض إقبالا ملحوظا من الزوار، لما يقدمه من محتوى يعكس الهوية الفلسطينية وتاريخها ونضال شعبها، إلى جانب عرض عدد من الكتب التي تتناول القضية الفلسطينية من زوايا مختلفة، تاريخية وسياسية وأدبية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. 

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي. 

