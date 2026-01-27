الثلاثاء 27 يناير 2026
رئيس جامعة أسيوط: مستشفى صحة المرأة يستقبل 13 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تقريرًا حول حصاد أعمال مستشفى صحة المرأة الجامعي خلال عام 2025، والذي يعكس حجم الإنجازات الطبية التي شهدها المستشفى خلال العام الماضي، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في شتى تخصصات أمراض النساء والتوليد الدقيقة، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد إبراهيم حسانين مدير المستشفى.

 

جهود مستشفى صحة المرأة خلال عام 

 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن مستشفى صحة المرأة الجامعي استقبل خلال عام 2025 (13.205) حالة بالعيادات الخارجية، إلى جانب (13.006) حالة بقسم الاستقبال والطوارئ، فيما سجل المستشفى (12.582) حالة دخول، كما بلغ عدد المترددين من مختلف المحافظات المصرية والدول العربية (12.592) حالة، وهو ما يعكس تميز المستشفى في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات الحرجة والدقيقة في تخصصات أمراض النساء والتوليد، وجراحات المناظير، وأمراض الأجنة.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عطية بجهود مستشفى صحة المرأة الجامعي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودوره في الاكتشاف المبكر للحالات المرضية وعلاجها، إلى جانب التطوير المستمر للخدمات الطبية ذات التقنيات الحديثة المتاحة بالمستشفى، وهو ما انعكس في تقديم (138.264) خدمة تحاليل طبية، و(89.089) اختبارًا ببنك الدم، وإجراء (12.595) عملية جراحية، بالإضافة إلى (8.027) أشعات بالموجات فوق الصوتية، فضلًا عن تسجيل (1.734) حالة بالقسم الخاص، و(1.060) حالة بوحدة الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب.

 

مستشفى أطفال جامعة أسيوط يستقبل 61 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يشارك في بث مباشر لـ 20 حالة مناظير للجهاز الهضمي

 

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور أحمد إبراهيم حسانين أن مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط استقبل خلال عام 2025 (12.592) حالة من مختلف المحافظات المصرية والدول العربية، من بينهم (10.856) حالة من محافظة أسيوط، و(752) حالة من محافظة سوهاج، و(206) حالات من محافظة قنا، و(150) حالة من محافظة المنيا، و(100) حالة من محافظة الوادي الجديد، و(46) حالة من محافظة أسوان، و(42) حالة من محافظة القاهرة، و(33) حالة من محافظة الأقصر، إلى جانب (64) حالة من محافظات أخرى، فضلًا عن استقبال (4) حالات من دول عربية هي السودان واليمن.

