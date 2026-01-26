الإثنين 26 يناير 2026
مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يشارك في بث مباشر لـ 20 حالة مناظير للجهاز الهضمي

وحدة المناظير بمستشفي الراجحي بجامعة أسيوط، فيتو
 شارك مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، من خلال وحدة المناظير، في بث مباشر لإجراء عدد من حالات مناظير الجهاز الهضمي، في إطار تبادل الخبرات الطبية ومواكبة أحدث الأساليب العلاجية والتشخيصية، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لمناظير القناة الهضمية (ESDE).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل، مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفى ومدير وحدة المناظير.

 

إجراء 20 حالة متنوعة من حالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية

وأعلنت مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط إنه تم إجراء 20 حالة متنوعة من حالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية والمناظير الموجات فوق صوتية، مناظير المعدة والقولون التشخيصية والعلاجية.

تشكل الفريق الطبي من الدكتور محمد عبد الغني، مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد رضوان، مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والطبيبة سارة محروس، مدرس مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، وضم كل من، الدكتورة شيماء جمال، مدرس الباثولوجي، والأستاذ محمد نادي، فني بقسم الباثولوجي، وفريق طبي من قسم التخدير، ضم، الدكتورة هاجر ماهر، مدرس التخدير، والدكتور أحمد حمدي، مدرس مساعد، ومن هيئة التمريض بوحدة المناظير شارك كل من، الأستاذة إيمان عدلي، والأستاذة آمنه محمد، والأستاذ محمد سيد.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال وحمة دموية من جذع مخ شاب

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغدة النخامية

تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج الجمعية المصرية لمناظير القناة الهضمية، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمرها السنوي، حيث تنظم الجمعية بثا مباشرا لعدد من مراكز المناظير المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية، لعرض حالات حية لمناظير الجهاز الهضمي، على أن يكون هذا البث معتمدا من الجمعية العالمية للمناظير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

