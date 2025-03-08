مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ينجح في إجراء 3 عمليات دقيقة

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الفريق الطبي بمستشفى صحة المرأة الجامعي على نجاحه في إجراء ثلاث عمليات جراحية معقدة ودقيقة لسيدات يعانين من أورام سرطانية مختلفة، مشيدًا بالمستوى المتميز للأطباء والتعاون الفعّال بين التخصصات الطبية المختلفة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورًا غير مسبوق في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك من خلال تحديث مستمر للأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب الارتقاء بأداء الكوادر الطبية والتمريضية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة.

إجراء ثلاث عمليات جراحية بالغة الدقة

وأوضح الدكتور المنشاوي أن مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط نجح في إجراء ثلاث عمليات جراحية بالغة الدقة، بالتعاون مع قسم علاج الأورام والطب النووي، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الجراحية والعلاجية لضمان نجاح العمليات والحفاظ على صحة المريضات.

وتم هذا الإنجاز الطبي تحت إشراف الدكتور علاء عطية – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر – مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور خالد عبد العزيز – مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

وكانت العملية الجراحية الأولى لسيدة تبلغ من العمر 41 عامًا، كانت تعاني من ورم مخاطي بالمبيضين والغشاء البريتوني، حيث تم استخدام تقنية الحقن الكيماوي الموجه بالحرارة (HIPEC).

بينما كانت الجراحة الدقيقة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت تعاني من ورم بالحوض والقولون، بعد خضوعها سابقًا لاستئصال الرحم والعلاج الكيماوي.

أما العملية الجراحية الثالثة، فكانت عملية إعادة الرحم لموضعه الطبيعي لفتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، بهدف الحفاظ على قدرتها على الإنجاب بعد خضوعها لعلاج إشعاعي كان سيؤثر على الرحم والمبيضين.

تطور المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالتعاون الفعّال بين مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن هذا التكامل يسهم في تحقيق نجاح كبير لهذه العمليات الدقيقة، كما أثنى على جهود جميع أعضاء الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأعرب الدكتور أحمد نصر عن حرص مستشفى صحة المرأة الجامعي على الاستفادة من الخبرات الطبية واستضافة المتخصصين في جراحات الأورام النسائية لتعزيز تبادل المعرفة والتدريب المستمر للأطباء وأن تقنية (HIPEC) تضيف نجاحًا جديدًا لمنظومة العلاج بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

وأكد الدكتور علاء إسماعيل أن نجاح هذه العمليات الجراحية الدقيقة بمستشفى صحة المرأة يمثل إضافة متميزة ونجاحًا جديدًا للمستشفى، مشيرًا إلى أن وحدة جراحات أورام النساء منذ إنشائها حققت العديد من الإنجازات في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتقدمة.

من جانبه، أشاد الدكتور باسل رفقي بالتعاون المثمر والمستمر بين وحدة الأورام بجامعة المنصورة ووحدة أورام النساء والتوليد بمستشفيات جامعة أسيوط، والذي يمتد عبر سنوات، مؤكدًا أن تقنية (HIPEC) للحقن الكيماوي الموجه بالحرارة تم استخدامها لأول مرة في المعهد القومي للأورام بالقاهرة، ثم في معهد الأورام بالمنصورة، ومعهد الأورام بدمنهور، بينما تم استخدامها للمرة الأولى في صعيد مصر بمستشفيات جامعة أسيوط، مما يعكس حرص المستشفى على تقديم أحدث الأساليب العلاجية.

وأوضح الدكتور هشام أبو طالب أن العلاج الكيماوي الموجه بالحرارة (HIPEC) يعد تقنية مبتكرة تتيح توصيل أدوية العلاج الكيميائي بدرجات حرارة تصل إلى 42.5 درجة مئوية، حيث يتم تدفقها عبر تجويف البطن للمساعدة في القضاء على الخلايا السرطانية المنتشرة، مما يضمن تفاعلًا مباشرًا وشاملًا بين سطح الخلية السرطانية وعقار العلاج الكيماوي، ما يزيد من كفاءته العلاجية.

شارك في تنفيذ هذه العمليات الدقيقة فريق طبي متكامل من قسم علاج الأورام والطب النووي تحت إشراف الدكتورة رحاب فاروق، رئيس القسم، وضم كلًّا من: الدكتورة مها النجار – أستاذ علاج الأورام والطب النووي، والطبيب أحمد جمال – مدرس مساعد، والطبيبة دنيا حسين – مدرس مساعد، والطبيبة شروق مصطفى – معيد.

كما ضم الفريق الطبي بقسم التخدير بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، كلًّا من: الدكتور أيمن عبد الخالق – أستاذ التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والطبيب محمد سيد – مدرس مساعد، والطبيبة تسبيح كمال مدرس مساعد، وذلك بالتعاون مع فريق التمريض بالمستشفى، مما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

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