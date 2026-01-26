الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل أرض مصنع الغزل والنسيج لإعادة استغلالها

محافظ أسيوط يستكمل
محافظ أسيوط يستكمل إجراءات أرض مصنع الغزل،فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من التوقيع على محضر التصديق الخاص بمأمورية الشهر العقاري، كمرحلة أولى في إطار استكمال إجراءات التسجيل النهائي لقطعة أرض تابعة لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تمهيدًا لنقل تبعيتها لصالح محافظة أسيوط، ضمن الخطوات القانونية الهادفة إلى إعادة توظيف أصول الدولة غير المستغلة.

جاء ذلك بحضور كل من صابر عبد الرحمن مدير مأمورية الشهر العقاري ومنار غالي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 21 ألفًا و227 مترًا مربعًا و80 سنتيمترًا، وتقع بناحية الحمراء الأولى – نطاق حي ثان أسيوط، مشيرًا إلى أنه وقع على التصرف بصفته ممثلًا قانونيًا عن المحافظة، من خلال محرر مشهر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، وطبقًا للقواعد المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتصرف في أملاك الجهات العامة.

تقنين أوضاع أرض مصنع الغزل والنسيج بأسيوط

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية لتقنين أوضاع أرض مصنع الغزل والنسيج بأسيوط، وفي مقدمتها توقيع بروتوكول سابق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تضمن التنازل عن قطعة أرض أخرى بمساحة 15 ألفًا و750 مترًا مربعًا لصالح المحافظة، كمقابل تحسين نظير تغيير استخدام أرض مصنع الغزل، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تغيير الاستخدام، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل ونقل الملكية بشكل نهائي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ويدعم الموقف القانوني للمحافظة، تمهيدًا للبدء في إعداد دراسات متكاملة لإعادة استغلال الموقع بصورة تحقق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح تصورات مدروسة لاستغلال أرض مصنع الغزل، بما يفتح المجال أمام مشروعات خدمية وتنموية تتماشى مع احتياجات المواطنين والأولويات الفعلية للمحافظة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية والانضباط القانوني، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الالتزام بتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة بما يعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاجراءات القانونية اصول الدولة غير المستغلة الشركة القابضة للقطن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج القابضة للقطن اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط القابضة للقطن والغزل والنسيج محافظة اسيوط محافظ أسيوط مامورية الشهر العقاري مصنع الغزل مصنع الغزل والنسيج

مواد متعلقة

وفد محافظة أسيوط يزور الأقسام والكمائن لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم (فيديو)

جامعة أسيوط تقيم المعسكر الكشفي بكلية علوم الرياضة

ضعف المياه بشرق أسيوط 4 أيام لخروج المروق عن العمل

بمشاركة 2300 معلم، انتظام تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 42 محضرا للمخابز في أسيوط

محافظ أسيوط: 88.75% نسبة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى

محافظ أسيوط يلتقي أهالي بني رافع لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

تعليم أسيوط يتابع ورشة "أساسيات التدريس الفعال" ضمن البرنامج التدريبي

ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية