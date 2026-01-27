محافظ أسيوط يعلن انطلاق أعمال تنفيذ كوبري النواورة الجديد بالبداري

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء أعمال تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والنقل بالمراكز والقرى، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، تابعت أعمال دق الخوازيق بكوبري النواورة بالبداري الجاري تنفيذها، في إطار الحرص على دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، والمتابعة الميدانية المستمرة من الجهات المختصة لكافة مراحل التنفيذ، لاسيما أعمال دق الخوازيق التي تُعد من المراحل الإنشائية الأساسية بالمشروع.

وأضاف المحافظ أن مشروع كوبري النواورة الجديد يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بمركز البداري، لما له من دور في تسهيل حركة النقل والانتقال بين القرى بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى استمرار العمل بالمشروع وفق الخطة الموضوعة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.