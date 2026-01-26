وكيل التعليم بأسيوط يتابع تصحيح امتحاني اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،اليوم الاثنين، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية وأعمال تقدير درجات مادتى اللغة العربية والرياضيات للفصل الدراسي الاول لعام 2025 / 2026 وذلك تنفيذا لتوجيهات لواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الفنى بتكثيف أعمال المتابعات لأعمال الامتحانات ولجان تقدير الدرجات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد صفوت قراعة موجه عام اللغة العربية ونائل عبد الرحيم زكى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومحمد صلاح عبد البديع رئيس لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية وموجهى الرياضيات.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحى غرب مدينة أسيوط وتابع خطة عمل اللجنة وسير العمل بالغرفة السرية وغرفة الحاسب الآلي بالإضافة إلى غرفة رصد ومراجعة الدرجات تحت إشراف من رئيس اللجنة والمشرفين.

وكيل التعليم بأسيوط يتابع تصحيح امتحاني اللغة العربية والرياضيات



ووجه وكيل التعليم بأسيوط القائمين على اللجنة بتحسين آلية العمل والتأكيد على سرية العمل وضمان الدقة في مراحل التصحيح والرصد بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لجميع العاملين.

تعليم أسيوط يتابع تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات

كما استكمل وكيل الوزارة جولته بمتابعة سير العمل بلجان تصحيح أوراق الإجابات لمادة اللغة العربية الشهادة الاعدادية بمقر مدرسة الامام على بن أبى طالب الابتدائية بحى غرب ثم تابع سير أعمال تصحيح مادة الرياضيات بمقر مدرسة جمال فرغلى سلطان الثانوية بنين وتابع أعمال تصحيح الامتحانات داخل الغرف المخصصة للمقدرين.

الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح لإعطاء كل ذي حق حقه

والتقى " دسوقى " - خلال جولته - بالمقدرين والموجهين والمشرفين على أعمال التصحيح وحثهم على الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح لإعطاء كل ذى حق حقه وتفعيل المراجعات تحت مسؤولية الموجهين الأوائل وموجه عام المادة لضمان ضبط سير أعمال التصحيح مشيرا الى أن لجان تقدير الدرجات بدأت أعمالها السبت 24 يناير الجارى داخل 4 مقرات رئيسية للتقدير على مستوى المحافظة وهي مدارس (التجارة الثانوية بنات، والامام على بن أبى طالب الابتدائية، وجمال فرغلى سلطان الثانوية،واللواء نبيل العزبى الابتدائية بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، بمشاركة 2300 معلم ومعلمة وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تقدير الدرجات.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط علي ضرورة مراعاة درجة الشفافية فى التصحيح وسرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت إشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل لافتا إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة للمصححين لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي واعتمادها رسميًا من السلطة المختصة.

