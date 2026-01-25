وفد محافظة أسيوط يزور الأقسام والكمائن لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم (فيديو)

18 حجم الخط

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط: إن وفدا من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والأحياء، يضم ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وطلبة المدارس، ومختلف فئات المجتمع، قاموا بزيارة للأقسام والكمائن الشرطية للتهنئة بذكرى عيد الشرطة الـ 74.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تقدير مؤسسات الدولة للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية، وحرص الجهاز التنفيذي على مشاركة رجال الشرطة احتفالهم بعيد الشرطة.

زيارة وفد محافظة أسيوط لقوات الشرطة

وأوضح محافظ أسيوط أن الزيارة، التي نفذت برفقة إدارة العلاقات العامة بالمحافظة برئاسة أحمد الإدفاوي، تعكس روح التلاحم الوطني والتكامل المؤسسي بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن ما تنعم به المحافظة من استقرار أمني وانضباط بالشارع الأسيوطي هو ثمرة جهود مخلصة وتعاون مستمر بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن رجال الشرطة يقدمون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في التضحية والإخلاص، من خلال تواجدهم الدائم في مواقعهم، وسهرهم على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتًا إلى دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

من جانبهم، أعرب قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمحافظة أسيوط عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات المعنوية تعكس روح المسؤولية المشتركة، وتعزز من دافعيتهم لمواصلة أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص.

