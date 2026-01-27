زراعة أسيوط تستقبل وفد المعونة الألمانية لمتابعة مشروع دعم صغار المزارعين

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية بما يتيح للمزارعين تحقيق عوائد اقتصادية أفضل، ويساعدهم على النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة محورية في إعادة تخطيط الرقعة الزراعية والحد من تفتتها، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، استقبلت وفدًا من مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وممثلي إدارة المشروع الدكتور وليد رمضان، والدكتور أحمد ماهر، والدكتور النوبي حفني، مدير مكون الدعم المؤسسي، إلى جانب الدكتور ألبرت عزت، مدير مكتب (GIZ) بالمنيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المديرية ومنظمات التعاون الدولي لتنفيذ برامج التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، وبالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع الزراعة بأسيوط.

مناقشة آليات تنفيذ برامج مشروع الابتكار الزراعي

وأضاف المحافظ أن اللقاء تناول مناقشة آليات تنفيذ برامج مشروع الابتكار الزراعي، ومتابعة خطة العمل بالمواقع التي جرى اختيارها لتنفيذ أنشطة المشروع، والذي يستهدف تعزيز قدرات صغار المزارعين في زراعة عدد من المحاصيل، ورفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، إلى جانب تدريبهم على آليات التعامل مع الأسواق، وأساليب التعاقد والتسويق محليا ودوليا.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المشروع يوفر حزمة متكاملة من الأنشطة لدعم صغار المزارعين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، لافتا إلى أن القطاع الزراعي في صعيد مصر يشهد تطورا ملحوظا بقيادة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين إنتاجية الفدان، وزيادة دخل المزارع، والتوافق مع متطلبات الأسواق الحديثة.

تنفيذ نماذج استرشادية لوحدات رفع مياه تعمل بالطاقة الشمسية

وأوضح أبو النصر أن الاجتماع استهدف كذلك متابعة تنفيذ نماذج استرشادية لوحدات رفع مياه تعمل بالطاقة الشمسية، كمنحة عينية مقدمة من المشروع، تشمل توريد ونقل وتركيب وتشغيل نظام متكامل لتوليد الطاقة الشمسية، يتم تثبيته على هياكل معدنية لصالح جمعيتين شريكتين ضمن نطاق عمل المشروع بمركزي ساحل سليم وأبنوب.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أن مشروع الابتكار الزراعي يضع تعزيز دور القطاع الخاص على رأس أولوياته، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق النمو الشامل والمستدام، من خلال بناء شراكات فعالة، وتقوية سلاسل القيمة الزراعية، وتوسيع فرص التعاقد الزراعي بما يحقق منافع متبادلة ومستدامة للمزارعين والشركات الزراعية.

يُذكر أن مشروع الابتكار الزراعي يعد من أبرز المبادرات التنموية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وينفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبمشاركة كل من السفارتين الهولندية والسويسرية، حيث يركز على تمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية، من خلال تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، وتقديم حلول رقمية عملية تسهم في تحسين سبل المعيشة بالريف المصري.

