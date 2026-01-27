الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

جولة لمحافظ الفيوم على الأسواق والمحال التجارية بسنورس لمتابعة توافر السلع الرمضانية

جولة محافظ الفيوم،
جولة محافظ الفيوم، فيتو
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، عددًا من محال بيع الجملة وسلاسل السوبر ماركت بسنورس، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جولة محافظ الفيوم

تابع محافظ الفيوم، توافر السلع الغذائية بمحال بيع الجملة وسلاسل السوبر ماركت، ووجود قوائم للأسعار على رفوف جميع المنتجات، بحيث تكون في مكان واضح للمترددين على هذه المحال.

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية المشتركة، على محال بيع السلع الغذائية وسلاسل السوبر ماركت، للتأكد من جودة المعروض من السلع، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذا مراجعة تاريخ صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

 

حملات تموينية على مدار أسبوع 

يذكر أن الحملات  التموينية على مدار أسبوع تمكنت من ضبط 6248 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأصناف والأوزان داخل مخزن تابع لأحد الهايبرات الشهيرة، قبل طرحها للبيع، وضبط 44 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية، وزن الشيكارة 10 كيلو جرام، كما تم ضبط 17 شيكارة أرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وزن الشيكارة 25 كجم، وضبط 24 كرتونة زبدة شورتينج مجهولة المصدر بإجمالي وزن 600 كيلو جرام داخل أحد المخازن بدائرة مركز الفيوم ثان، كما تم ضبط 12 جوال زبدة مجهولة المصدر على إحدى السيارات بإجمالي وزن 720 كيلو جرام، وضبط 160 كيلوجرام زبدة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بعيد الشرطة 74

محافظ الفيوم يتفقد سوق الحادقة للخضر والفاكهة

وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات التموينية على المخابز، والأسواق، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومتابعة توزيع أسطوانات الغاز.

