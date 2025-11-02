شيكولاتة وشيبسي فاسد، تموين الفيوم تحرر 16 مخالفة في حملة مكبرة

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بهدف السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو الفاسدة، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 16 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الاسواق والمحال التجارية، وتحفظت علي 275 كيلوجرام مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، 1900 كيس سناكس منتهى الصلاحية، 22 كيلو جرام لحوم وقطع دجاج فاسدة، و3900 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، 17 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومحال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وأسواق وشوادر الخضار والفاكهة.

