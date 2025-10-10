الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة مكبرة علي أسواق قري ومدن الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، ان الحملة حررت  103 مخالفات تموينية متنوعة بقري ومدن المحافظة، كما تحفظت علي كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي ٢٠٨ قطعة، و600 عبوة (كيك، بسكوت، سناكس، مقرمشات)، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة، 1570 قطعة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية الصحة والطب البيطرى تكثيف الحملات على الأسواق غير صالحة للإستهلاك محافظة الفيوم وجهاز حماية المستهلك وزارة التموين والتجارة الداخلية

