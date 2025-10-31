الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ايس كريم وسجائر مجهولة، تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي محلات الأغذية، للتأكد من سلامة ما يقدم للمواطنين للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والسكان والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

 

 نتائج الحملة علي أسواق الفيوم 

وقال جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 70 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتحفظت علي  4000 قطعة آيس كريم، اسم تجاري شهير مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ اليوم، و140 علبة سجائر مجهولة المصدر، وربع طن سكر ناقص الوزن، وبرميلين زيت طعام فاسد وغيرصالح للاستخدام الآدمي.

 

 

ضبط 718 لتر زيت سيارات مجهول المصدر في حملة تموينية بدمياط

تحرير 35 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات علي محال السوبر ماركت، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسواق الفيوم التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك حملة تموينية مكبرة مديرية التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

التحفظ علي 1.5 طن كبدة ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 107 مخالفات في حملات تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 98 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية