ايس كريم وسجائر مجهولة، تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي محلات الأغذية، للتأكد من سلامة ما يقدم للمواطنين للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والسكان والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 70 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتحفظت علي 4000 قطعة آيس كريم، اسم تجاري شهير مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ اليوم، و140 علبة سجائر مجهولة المصدر، وربع طن سكر ناقص الوزن، وبرميلين زيت طعام فاسد وغيرصالح للاستخدام الآدمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات علي محال السوبر ماركت، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.