محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بعيد الشرطة 74

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد  74 للشرطة.

مراسم الاحتفال

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد، فى تقليد عسكري أصيل، وفاءً لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تم قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار. 

 

أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن

وقال محافظ الفيوم: "إن جنود مصر هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام، بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهًا التحية لشهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عنه وتحقيق أمنه واستقراره، وحماية مقدراته وأراضيه. 

بيئة عمل ناجحة

وأكد محافظ الفيوم، أن الاستقرار والأمن يخلقان بيئة عمل ناجحة، ومناخًا جاذبًا للاستثمار، يُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، في ظل القيادة الرشيدة الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وحضر مراسم الاحتفال، الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وكامل علي غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف.

