محافظ الفيوم يتفقد سوق الحادقة للخضر والفاكهة

محافظ الفيوم يتفقد سوق الحادقة للخضر والفاكهة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ميدانية  بمدينة الفيوم، محال بيع السلع الغذائية، وسوق الخضار والفاكهة بمنطقة الحادقة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلامة وجودة المعروض منها.

حوار مع الباعة والمواطنين

ناقش محافظ الفيوم، باعة الخضار والفاكهة أسعار المعروض من السلع، ومدى توافرها، كما استمع لعددٍ من المواطنين المترددين على السوق لشراء احتياجاتهم، حول جودة السلع وأسعارها، موجهًا رئيس الحي بتجنيب الباعة بعيدًا عن الشارع الرئيسي، وإلزامهم بالباكيات الخاصة بهم، وكذا رفع الإشغالات المخالفة للمقاهي تيسيرًا لحركة السير.

 

رفع الإشغالات بحي شرق الفيوم

وشدد محافظ الفيوم، على رئيس حي شرق، بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين بمختلف أنحاء الحي، ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل اليومية، حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة، موجهًا برفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المركبات والمشاة، ومشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

متابعة محال السلع الغذائية

كما تفقد محافظ الفيوم، أحد محال بيع السلع الغذائية بشارع أحمد حلمي مرزوق بالحادقة، لمراجعة جودة وتوافر السلع وأسعارها، موجهًا رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس فرع جهاز حماية المستهلك، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ومختلف الجهات ذات الصلة، لشن عدد من الحملات المشتركة على مختلف محال بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراجعة تاريخ صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

