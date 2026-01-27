تحرير 66 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية والبلدية ومستودعات صرف الدقيق المدعم، وحررت 66 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، وقد شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على المخابز

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط مخبز بلدي جمع 5 شكائر دقيق زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي وزن 250 كيلوجرامًا، كما تم ضبط صاحب مخبز بمركز اطسا، أعد للبيع بالسوق السوداء 7 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 350 كيلوجرامًا، وتم ضبط طاحونة سلندرات تعمل بإحدى قرى سنورس، بدون ترخيص، وحررت الحملة جنحة عدم وجود شهادة صحية لأحد المخابز.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف، أنه شدد على الإدارات الرقابية التابعة له بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد وكيل وزارة التموين بالفيوم، على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.