تحرير 66 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية والبلدية ومستودعات صرف الدقيق المدعم، وحررت 66 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، وقد شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

 

نتائج الحملة على المخابز

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط مخبز بلدي جمع  5  شكائر دقيق زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي وزن 250 كيلوجرامًا، كما تم ضبط صاحب مخبز بمركز اطسا، أعد للبيع بالسوق السوداء 7 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50  كيلوجرامًا، بإجمالي 350  كيلوجرامًا، وتم ضبط طاحونة سلندرات تعمل بإحدى قرى سنورس، بدون ترخيص، وحررت الحملة جنحة عدم وجود شهادة صحية لأحد المخابز.

تكثيف الحملات على الأسواق

 وأضاف، أنه شدد على الإدارات الرقابية التابعة له بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

ضبط 4000 قطعة بسكويت فاسد في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد وكيل وزارة التموين بالفيوم، على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية