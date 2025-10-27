الإثنين 27 أكتوبر 2025
التحفظ على كميات كبيرة من الجيلي الفاسد في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية، والمخابز ومحطات الوقود، بهدف ضبط إيقاع  الأسعار في أسواق المحافظة، ومواجهة جشع بعض التجار، والقضاء علي التلاعب في السلع المطروحة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

نتيجة الحملة علي الاسواق والمخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 30 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، انتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما ضبطت الحملة 250 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها إلي السوق السوداء، و6000 قطعة جيلي  فاسدة مطروحة للبيع.

 

جامعتا الفيوم ومصر الصينية تنظمان قافلة تنموية شاملة لأهالي قرية العجميين

مبادرة "مشروعك" تنفذ 5684 مشروعًا في الفيوم بتمويل 530 مليون جنيه

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

الجريدة الرسمية