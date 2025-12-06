السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

بطل منتخب المغرب: مواجهة البرازيل في المونديال حلم ونركز على كأس أفريقيا

منتخب المغرب
كشف نائل العيناوي لاعب وسط المنتخب المغربي، عن تطلعه لمواجهة منتخب البرازيل في دور المجموعات لكأس العالم 2026، المقرر إقامته بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال نائل العيناوي: “أشعر بحماس كبير بعد صدور قرعة كأس العالم 2026 التي وضعت أسود الأطلس في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، اسكتلندا وهايتي”.

نائل العيناوي، فيتو

ويشارك المنتخب المغربي في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، حيث كان قد حقق أفضل إنجاز له في 2022، عندما حصل على المركز الرابع بعد خسارته في لقاء الترتيب ضد كرواتيا.

وقال العيناوي في تصريحاته صحفية: “إنها مباراة الأحلام، اللعب ضد منتخب البرازيل في كأس العالم هو شيء نحلم به منذ الطفولة، أنا متحمس للغاية لهذه المواجهة”.

وتابع: “البرازيل تملك جيلًا مميزًا ومواهب فردية هائلة، إنها واحدة من أقوى المنتخبات في العالم، المجموعة معقدة للغاية، توجد معنا اسكتلندا القوية، وهايتي أيضًا”.

وأضاف: “لكن قبل كل ذلك، لدينا بطولة أهم بالنسبة لنا الآن، وهي كأس الأمم الإفريقية، تركيزنا الكامل منصب على الفوز بهذه البطولة التي تعني الكثير للشعب المغربي”.

