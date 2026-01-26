الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب البرازيل يستعد لمفاجأة أنشيلوتي قبل كأس العالم 2026

أنشيلوتي
أنشيلوتي
18 حجم الخط

 أكد سمير زود، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، يرحب بتمديد عقده مع السيليساو.

وتولى أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل، في شهر مايو من العام الماضي، عقب رحيله عن تدريب ريال مدريد، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع نهاية بطولة كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

 

مفاوضات البرازيل لتمديد عقد أنشيلوتي 

وقال زود، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "محادثات تمديد العقد جارية بالفعل، وكلا الطرفين مهتمان، ونحن نجري بعض التغييرات لمواصلة العمل معًا".

وأضاف: "تمديد العقد قبل انطلاق كأس العالم أمرًا بالغ الأهمية لكرة القدم البرازيلية، ولطالما أكدت إيماني بالمشاريع متوسطة وطويلة الأجل والعمل المنظم".

وختم: "لقد أثبت جدارته وكفاءته في فترة وجيزة، كمدرب وكشخص، إنه الخيار الأمثل للمنتخب البرازيلي وكذلك الاتحاد البرازيلي، نرغب في مواصلة هذا العمل ومنحه المزيد من الوقت لتكريسه لكرة القدم البرازيلية".

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

وينافس منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 بجانب منتخبات المغرب وهايتي وإسكتلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاتحاد البرازيلي أنشيلوتي كأس العالم منتخب البرازيل البرازيل كاس العالم 2026

مواد متعلقة

تقارير صحفية: أنشيلوتي سيجدد عقده مع البرازيل حتى 2030

هي دي الاستعدادات، فرنسا تواجه البرازيل وكولومبيا وديا قبل كأس العالم 2026

بذكريات 1998، المغرب تفتتح مشوارها في كأس العالم أمام البرازيل

رونالدو: أنشيلوتي قادر علي قيادة البرازيل للتتويج بمونديال 2026
ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

حقيقة سحب رواية "مصنع السحاب" من معرض القاهرة للكتاب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندي ذهب للزينة لا استخدمه فهل عليه زكاة؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

ما حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟ المفتي يحسم الجدل

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية