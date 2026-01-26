منتخب البرازيل يستعد لمفاجأة أنشيلوتي قبل كأس العالم 2026

18 حجم الخط

أكد سمير زود، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، يرحب بتمديد عقده مع السيليساو.

وتولى أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل، في شهر مايو من العام الماضي، عقب رحيله عن تدريب ريال مدريد، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع نهاية بطولة كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

مفاوضات البرازيل لتمديد عقد أنشيلوتي

وقال زود، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "محادثات تمديد العقد جارية بالفعل، وكلا الطرفين مهتمان، ونحن نجري بعض التغييرات لمواصلة العمل معًا".

وأضاف: "تمديد العقد قبل انطلاق كأس العالم أمرًا بالغ الأهمية لكرة القدم البرازيلية، ولطالما أكدت إيماني بالمشاريع متوسطة وطويلة الأجل والعمل المنظم".

وختم: "لقد أثبت جدارته وكفاءته في فترة وجيزة، كمدرب وكشخص، إنه الخيار الأمثل للمنتخب البرازيلي وكذلك الاتحاد البرازيلي، نرغب في مواصلة هذا العمل ومنحه المزيد من الوقت لتكريسه لكرة القدم البرازيلية".

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

وينافس منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 بجانب منتخبات المغرب وهايتي وإسكتلندا.

