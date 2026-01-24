الدوري السعودي، تعادل سلبي بين أهلي جدة ونيوم بالشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، تعادل فريق أهلى جدة أمام نيوم، سلبيا بدون أهداف بالشوط الاول في المباراة التي تقام حاليا، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 فى الدوري السعودي.

وتواجد أحمد حجازى، أساسيا مع نيوم امام أهلي جدة.

تشكيل اهلي جدة

تشكيل نيوم

القنوات الناقلة لمباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

ويمكن مشاهدة مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وأعلنت شبكة قنوات "ثمانية" تعيين المعلق عبد الله الحربي، للتعليق على أحداث المباراة.



ترتيب أهلي جدة ونيوم



ويحتل نيوم المركز التاسع برصيد 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد أهلي جدة فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويأمل نيوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أهلي جدة، بعدما خسر ثلاث مباريات متوالية قبل أن يتعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية.

فى المقابل، يسعى الأهلي في مواصلة الانتصارات التى حققها في مبارياته الست الأخيرة وحصد من خلالها العلامة الكاملة دون تعادل أو خسارة، ويسعى إلى تحقيق الفوز السابع تواليًا، للبقاء في المنافسة على اللقب.

