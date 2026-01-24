السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين أهلي جدة ونيوم بالشوط الأول

نيوم السعودي،فيتو
نيوم السعودي،فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، تعادل فريق أهلى جدة أمام نيوم، سلبيا بدون أهداف بالشوط الاول في المباراة التي تقام حاليا، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 فى الدوري السعودي.

وتواجد أحمد حجازى، أساسيا مع نيوم امام أهلي جدة.

تشكيل اهلي جدة 

تشكيل نيوم 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

ويمكن مشاهدة مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وأعلنت شبكة قنوات "ثمانية" تعيين المعلق عبد الله الحربي، للتعليق على أحداث المباراة.


ترتيب أهلي جدة ونيوم 


ويحتل نيوم المركز التاسع برصيد 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد أهلي جدة فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويأمل نيوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أهلي جدة، بعدما خسر ثلاث مباريات متوالية قبل أن يتعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية.

فى المقابل، يسعى الأهلي في مواصلة الانتصارات التى حققها في مبارياته الست الأخيرة وحصد من خلالها العلامة الكاملة دون تعادل أو خسارة، ويسعى إلى تحقيق الفوز السابع تواليًا، للبقاء في المنافسة على اللقب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي أحمد حجازي أهلي جدة ترتيب الدوري السعودي دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

إبراهيم مازا يقود بايرن ليفركوزن للفوز على فيردر بريمن بالدوري الألماني (فيديو)

توتنهام يتعادل أمام بيرنلي 2-2 في الدوري الإنجليزي

أحمد حجازي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

بعد هدفه مع السيتي، مرموش ثالث أكثر لاعب مصري يسجل بالدوريات الـ5 الكبرى

شاهد، هدف عمر مرموش في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

ليفربول يواجه بورنموث في الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى

من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

الحكمة من تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية