إبراهيم مازا يقود بايرن ليفركوزن للفوز على فيردر بريمن بالدوري الألماني (فيديو)

قاد الدولي الجزائري، إبراهيم مازا فريقه باير ليفركوزن، لتحقيق فوز ثمين في الدوري الألماني على حساب فيردر بريمن بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الألماني.



ووزّع صانع الألعاب مازة تمريرة حاسمة لزميله لوكاس فاسكيز أثمرت بِهدف في الدقيقة الـ 37.

اسيست جديد من الجوهرة مازا 🔥💎 pic.twitter.com/8EChevmsmt — Hamza.Ouss (@hamzaouss89) January 24, 2026



واسْتُبدل الدولي الجزائري في الدقيقة الـ 71 من هذه المباراة.



ويحتل نادي بايرن ليفركوزن المركز الـ 6 برصيد 32 ويشغل فريق فيردر بريمن الرتبة الـ 15 بِمجموع 18 نقطة.

وقدم مازا صانع اللعب الجزائري، عرضًا مميزًا، وساهم في إعادة فريقه للطريق الصحيحة، بعد 3 هزائم متتالية ما بين البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

وحصل على ثاني أحسن تقييم في المباراة من طرف منصة "سوفا سكور" بـ7.5 من 10.

النجم الصاعد لمنتخب الجزائر بصم على أرقام لافتة من الجانب الدفاعي الذي لا يعتبر نقطة قوته، حيث استرجع 8 كرات كاملة، وقام بـ4 مساهمات دفاعية، إضافة لـ3 تدخلات مباشرة على لاعبي المنافس.

كما أظهر مازا صلابة كبيرة في الصراعات الثنائية، حيث فاز بـ3 من أصل 4 دخلها.

ويمتلك مازا هذا الموسم 8 مساهمات تهديفية منذ بداية الموسم الجاري، في 23 مباراة شارك فيها، وهو الذي ارتفعت قيمته السوقية لـ25 مليون يورو خلال آخر تحديث لمنصة "ترانسفير ماركت

