السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إبراهيم مازا يقود بايرن ليفركوزن للفوز على فيردر بريمن بالدوري الألماني (فيديو)

بايرن ليفركوزن،فيتو
بايرن ليفركوزن،فيتو
18 حجم الخط

قاد الدولي الجزائري، إبراهيم مازا فريقه باير ليفركوزن، لتحقيق فوز ثمين في الدوري الألماني على حساب فيردر بريمن بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن  الجولة الـ 19 من  الدوري الألماني.


ووزّع صانع الألعاب مازة تمريرة حاسمة لزميله لوكاس فاسكيز أثمرت بِهدف في الدقيقة الـ 37.


واسْتُبدل الدولي الجزائري في الدقيقة الـ 71 من  هذه المباراة.


ويحتل  نادي بايرن ليفركوزن المركز الـ 6 برصيد 32  ويشغل فريق فيردر بريمن الرتبة الـ 15 بِمجموع 18 نقطة.

وقدم مازا صانع اللعب الجزائري، عرضًا مميزًا، وساهم في إعادة فريقه للطريق الصحيحة، بعد 3 هزائم متتالية ما بين البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

وحصل على  ثاني أحسن تقييم في المباراة من طرف منصة "سوفا سكور" بـ7.5 من 10.

النجم الصاعد لمنتخب الجزائر بصم على أرقام لافتة من الجانب الدفاعي الذي لا يعتبر نقطة قوته، حيث استرجع 8 كرات كاملة، وقام بـ4 مساهمات دفاعية، إضافة لـ3 تدخلات مباشرة على لاعبي المنافس.

 

كما أظهر مازا صلابة كبيرة في الصراعات الثنائية، حيث فاز بـ3 من أصل 4 دخلها.

 

ويمتلك مازا هذا الموسم 8 مساهمات تهديفية منذ بداية الموسم الجاري، في 23 مباراة شارك فيها، وهو الذي ارتفعت قيمته السوقية لـ25 مليون يورو خلال آخر تحديث لمنصة "ترانسفير ماركت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني بايرن ليفركوزن باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا لوكاس فاسكيز فيردر بريمن إبراهيم مازا

مواد متعلقة

توتنهام يتعادل أمام بيرنلي 2-2 في الدوري الإنجليزي

أحمد حجازي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

بعد هدفه مع السيتي، مرموش ثالث أكثر لاعب مصري يسجل بالدوريات الـ5 الكبرى

شاهد، هدف عمر مرموش في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

ليفربول يواجه بورنموث في الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي

ليفربول والريال وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن الأسعار خلال 2026

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مجلس حكماء المسلمين يناقش"علم علل الحديث ودوره في صون السنة"بمعرض الكتاب

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية