رياضة

بمشاركة أحمد حجازي، أهلي جدة يفوز على نيوم بثلاثية بالدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق أهلى جدة فوزا مهما أمام نيوم، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 فى الدوري السعودي.

أهداف مباراة أهلي جدة ونيوم 

وأحرز إيفان توني الهدف الأول لاهلي جدة مع الدقيقة  55.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني بالدقيقة 64، وعزز الهدف الثالث اينزو ميلوت بالدقيقة  67.

 

وتواجد أحمد حجازى، أساسيا مع نيوم امام أهلي جدة.

تشكيل اهلي جدة 

تشكيل نيوم 

 


ترتيب أهلي جدة ونيوم 


ويحتل نيوم المركز التاسع  المركز العاشر برصيد 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد أهلي جدة فى المركز الثاني برصيد 40  نقطة.

وبهذه الخسارة استمر  نيوم في استمرار سلسلة النتائج السلبية حيث  خسر 4  مباريات متوالية قبل أن يتعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية.

فيما واصل  اهلي جدة الانتصارات التى حققها في مبارياته الست الأخيرة وحصد من خلالها العلامة الكاملة دون تعادل أو خسارة، وبهذا الفوز فهو السابع  تواليًا، للبقاء في المنافسة على اللقب.

 

 

