رونالدو: أنشيلوتي قادر علي قيادة البرازيل للتتويج بمونديال 2026

أكد الظاهرة البرازيلي رونالدو إمكانية تتويج منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تصريحات الظاهرة رونالدو

وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية قبل إجراء قرعة كأس العالم: "طبعا نتذكر عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعلمت الكثير عن كرة القدم ومن الجيد أن نعود مجددًا ونعيش الأجواء ذاتها، هذا أمر استثنائي، نتحدث اليوم عن قرعة كأس العالم 2026، وبالتأكيد الجميع يقترب من كأس العالم ومن المباريات والتحضير وكل شيء".

وشدد النجم البرازيلي رونالدو: "أنشيلوتي مدرب رائع ولديه الكثير من الفنيات الكبيرة والخبرة التي يتمتع بها كما تعرفون، ولكن في السنوات الأخيرة المنتخب البرازيلي لم يحقق الهدف المطلوب وهو تحقيق البطولة، على الرغم من أن اللاعبين لديهم القدرة على الفوز بالألقاب".

وأتم الظاهرة رونالدو قبل مراسم القرعة بأمريكا: "على اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم مع دعم الجماهير البرازيلية، نملك لاعبين مهمين مثل رافينيا ونيمار وفينيسيوس وغيرهم، ويجب أن نتذكر أننا سنمربفترة جديدة ولابد علينا من التفكير في كل مباراة على حدة من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب".

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

